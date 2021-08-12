İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor

Bilim insanları, tarihsel açıdan oldukça önemli olan İspanya’nın doğusundaki Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadına ait kemikle rbuldu. Söz konusu bölgede daha önce son Neandertallerin ve ilk modern insanların kalıntıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.

"Linya" olarak adlandırılan kalıntılar kapsamında biri hala pelvise bağlı olan iki uyluk kemiğini buldu, bir kol ve bacak kemiği, el ve ayak kemikleri ortaya çıkarıldı.