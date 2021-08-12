İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor

Bilim insanları, tarihsel açıdan oldukça önemli olan İspanya’nın doğusundaki Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeletini ortaya çıkardı. 'Linya" olarak adlandırılan kadının kalıntıları, insanlığın biyolojik ve toplumsal gelişimine dair yeni bilgiler sağlıyor. Alanda, daha önce son Neandertallerin ve ilk modern insanların kalıntıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.

ntv.com.tr 12.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 12:27

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 1

Bilim insanları, tarihsel açıdan oldukça önemli olan İspanya’nın doğusundaki  Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadına ait kemikle rbuldu. Söz konusu bölgede daha önce son Neandertallerin ve ilk modern insanların kalıntıları da gün yüzüne çıkarılmıştı. 

"Linya" olarak adlandırılan kalıntılar kapsamında biri hala pelvise bağlı olan iki uyluk kemiğini buldu, bir kol ve bacak kemiği,  el ve ayak kemikleri ortaya çıkarıldı.

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 2

Kadının kafatası, omurgalıları ve kaburgaları da keşfedildi, ancak bunlar kötü durumda olduğundan analiz edilemedi. 

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 3

Bununla birlikte arkeologlar, kadının yaşını belirlemek için karbon-14 tarihlendirmesini kullandı. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) adlı araştırma kuruluşundan Alfonso Benito Calvo, "Kesinlikle bir insan iskeletine ait olan ve hala kısmen bağlantılı olan kemik kalıntılarını, kazı alanının iki metre altında bulduk" dedi.

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 4

İNSAN VARLIĞININ TARİHSEL ARAŞTIRMALARI İÇİN ANAHTAR BİR BÖLGE

Bilim insanlarına göre Cova Gran de Santa Linya bölgesi, kuzeydoğu İber Yarımadası'ndaki insan evriminin araştırılmasında 'anahtar' olarak kabul ediliyor. 6 bin 500 kilometre kareden  fazla bir alanı kaplayan bölge, 45 bin  yıl önce son Neandertallerin ve 37 bin  ile 30 bin yıl önce ilk modern insanların kanıtlarını gösteren 'geçiş' alanlarından biri olarak büyük önem taşıyor.

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 5

SON BUZUL MAKSİMUM DÖNEMİ DE IŞIK TUTTU

Arkeologlar ayrıca, Cova Gran de Santa Linya’da daha önce 20 bin ile 15 bin yıl önce gerçekleşen Son Buzul Maksimum’u dönemine ait buluntuları da ortaya çıkarmışlardı. Son Buzul Maksimum,  Dünya'nın iklim tarihinin bir dönemini ifade ediyor. Bu süre boyunca, geniş buz tabakaları, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Asya'nın büyük bir kısmını kapladı. 

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 6

Ayrıca, 7 bin  ila 4 bin yıl önce insanların avcı-toplayıcılıktan tarım sistemine geçişine dair ilk kanıtlar da bu bölgede bulundu. 

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 7

Diğer taraftan, uluslararası arkeolog ekipleri Cova Gran de Santa Linya'da 45 bin  ile 4 bin yıl arasına tarihlenen çeşitli eserler ortaya çıkardı, ancak şimdiye kadar modern insanlara dair çok az kalıntı bulunmuştu.

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 8

50 BİN YILLIK NEANDERTAL VE İNSAN YAŞAMININ DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLAYACAK

Uzmanlar, yeni keşfin eski Neandertallerden ilk insana kadar (homo saphiens) son 50 bin yılda bölgede yaşayan popülasyonları doğru bir şekilde yeniden oluşturmalarını sağlayaceğını söyledi.  Calvo ayrıca, toprağın daha fazla analizinin, Linya'nın vücudunun hayvan derileri veya bitkilerle kaplı olup olmadığını ortaya çıkarabileceğini aktardı:

İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor - 9

“İber Yarımadası'nda modern insanın tarih öncesi kalıntıları insan evriminin daha iyi anlaşılabilmesi için büyük bir önem taşıyor. Linya'nın incelenmesi, Yarımada'nın kuzeydoğusundaki avcı-toplayıcıların neye benzediği ve nasıl yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.”

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