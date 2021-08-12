İspanya’da 14 bin yıl önce yaşayan bir kadının iskeleti bulundu: İnsanlık tarihinin karanlık dönemine ışık tutuyor

ntv.com.tr 12.08.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 12:27
Bilim insanları, tarihsel açıdan oldukça önemli olan İspanya’nın doğusundaki Cova Gran de Santa Linya bölgesinde 14 bin yıl önce yaşayan bir kadına ait kemikle rbuldu. Söz konusu bölgede daha önce son Neandertallerin ve ilk modern insanların kalıntıları da gün yüzüne çıkarılmıştı.
"Linya" olarak adlandırılan kalıntılar kapsamında biri hala pelvise bağlı olan iki uyluk kemiğini buldu, bir kol ve bacak kemiği, el ve ayak kemikleri ortaya çıkarıldı.
Kadının kafatası, omurgalıları ve kaburgaları da keşfedildi, ancak bunlar kötü durumda olduğundan analiz edilemedi.
Bununla birlikte arkeologlar, kadının yaşını belirlemek için karbon-14 tarihlendirmesini kullandı. Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) adlı araştırma kuruluşundan Alfonso Benito Calvo, "Kesinlikle bir insan iskeletine ait olan ve hala kısmen bağlantılı olan kemik kalıntılarını, kazı alanının iki metre altında bulduk" dedi.
Bilim insanlarına göre Cova Gran de Santa Linya bölgesi, kuzeydoğu İber Yarımadası'ndaki insan evriminin araştırılmasında 'anahtar' olarak kabul ediliyor. 6 bin 500 kilometre kareden fazla bir alanı kaplayan bölge, 45 bin yıl önce son Neandertallerin ve 37 bin ile 30 bin yıl önce ilk modern insanların kanıtlarını gösteren 'geçiş' alanlarından biri olarak büyük önem taşıyor.
Arkeologlar ayrıca, Cova Gran de Santa Linya’da daha önce 20 bin ile 15 bin yıl önce gerçekleşen Son Buzul Maksimum’u dönemine ait buluntuları da ortaya çıkarmışlardı. Son Buzul Maksimum, Dünya'nın iklim tarihinin bir dönemini ifade ediyor. Bu süre boyunca, geniş buz tabakaları, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa ve Asya'nın büyük bir kısmını kapladı.
Ayrıca, 7 bin ila 4 bin yıl önce insanların avcı-toplayıcılıktan tarım sistemine geçişine dair ilk kanıtlar da bu bölgede bulundu.
Diğer taraftan, uluslararası arkeolog ekipleri Cova Gran de Santa Linya'da 45 bin ile 4 bin yıl arasına tarihlenen çeşitli eserler ortaya çıkardı, ancak şimdiye kadar modern insanlara dair çok az kalıntı bulunmuştu.
Uzmanlar, yeni keşfin eski Neandertallerden ilk insana kadar (homo saphiens) son 50 bin yılda bölgede yaşayan popülasyonları doğru bir şekilde yeniden oluşturmalarını sağlayaceğını söyledi. Calvo ayrıca, toprağın daha fazla analizinin, Linya'nın vücudunun hayvan derileri veya bitkilerle kaplı olup olmadığını ortaya çıkarabileceğini aktardı:
“İber Yarımadası'nda modern insanın tarih öncesi kalıntıları insan evriminin daha iyi anlaşılabilmesi için büyük bir önem taşıyor. Linya'nın incelenmesi, Yarımada'nın kuzeydoğusundaki avcı-toplayıcıların neye benzediği ve nasıl yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.”