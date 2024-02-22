İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Çaresiz kalan apartman sakinleri kendilerini kurtarmak için balkonlardan kaçış yolu aradı. Halen devam eden yangında ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Başbakan Pedro Sanchez, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." mesajı paylaştı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 1

İspanya'nın sahil kenti Valensiya'da 14 katlı bir binada yangın çıktı.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 2

Yangının büyüklüğü sebebiyle Valensiya Belediyesi, yakın kentlerdeki itfaiyelerden ve Askeri Acil Yardım Birliğinden yardım talep etti.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 3

Hemen bir sahra hastanesi kurulan bölgeye, çok sayıda ambulans sevk edildi.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 4

Farklı bloklardan oluşan 14 katlı binanın bulunduğu bölgede, destek ve koordinasyon birimi oluşturuldu.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 5

Alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığı görüldü.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 6

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın itfaiyenin işini zorlaştırdığını ifade etti.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 7

Görgü tanıkları da itfaiyenin yanan apartmanda balkonlardan bazı kişileri kurtardığını, alevlerden kaçanların bir balkondan diğerine atladığını dile getirdi.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 8

Halen devam eden yangında ilk açıklamalara göre 3'ü itfaiyeci olmak üzere 13 kişi yaralandı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 9

İspanyol basını, binanın dış cephesinde kullanılan kaplamanın sorunlu olduğunu, alevlerin normalde bu kadar hızlı yayılmaması gerektiğini yazdı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 10

"KORKUNÇ YANGINDAN DEHŞETE DÜŞMÜŞ DURUMDAYIM"

Başbakan Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, "Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.

İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 11
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 12
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 13
İspanya'da 14 katlı bina alevlere teslim: Balkonda can pazarı yaşandı - 14
DAHA FAZLA GÖSTER