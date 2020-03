İspanya'da 15 günlük OHAL ilan edildi (Corona virüste son durum)

ABD'DE VİRÜSTEN ÖLEN SAYISI 49'A YÜKSELDİ ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vakaları yayılmaya devam ederken, New York'ta bir kişinin öldüğü bildirildi. Böylece ABD'de Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.



New York Valisi Andrew M. Cuomo, New York Hastanesinde tedavi gören 82 yaşındaki bir kadının yeni tip Corona virüsten tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yaşlı kadının daha önce solunum yetmezliği yaşadığı ve 3 Mart'tan bu yana New York Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Vali Cuomo, New York'ta şu anda teyit edilmiş 524 vakanın bulunduğunu kaydetti.



New York'taki ölüm vakası ile birlikte ABD'de Corona virüs salgınından ölenlerin sayısı 49'a yükseldi.