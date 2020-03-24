İspanya'da 24 saatte 500'den fazla ölü (Corona virüs salgınında son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 24.03.2020 - 14:15 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 14:25
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 17 bini aştı.
Avrupa'da İtalya'nın ardından salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Ülkede son 24 saatte 512 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2694 kişiye yükseldi.
Yetkililer tespit edilen yeni vaka sayısının 6 bin 600 arttı.
İspanya'daki toplam vaka sayısı 40 bine yaklaştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 17 bin 138 olarak güncelledi.
Verilere göre, yeni tip corona virüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, Covid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1934 kişi yaşamını yitirdi.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede 6 yaşında bir çocuğun corona virüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Ülkede daha önce 3 yaşında bir çocuk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1934'e yükseldi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ikinci bir çalışanında yeni tip corona virüs tespit edildiği bildirildi.
Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.
Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip corona virüs tespit edilmişti.
CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.
Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, haftalık kabine toplantısında, ülkede bugünden itibaren bir aylık OHAL ilan edilmesi kararı alındığını açıkladı.
OHAL hükümete sokağa çıkma yasağı, basına sansür, toplantıları dağıtma ve gerekli durumlarda asker konuşlandırma gibi yetkiler tanıyor.
Prayut, televizyonda yayımlanan konuşmasında halka sükunet çağrısı yaparak sosyal medyanın uygunsuz kullanımı ile stokçuluğa karşı uyarıda bulundu.
Tayland'da Covid-19 salgınında 4 kişi yaşamını yitirdi, 827 kişide virüs tespit edildi.