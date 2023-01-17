İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı

İspanya'nın Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde atlar "kötü ruhlardan arındırılmak" için ateş üzerinden atlatıldı. Ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunan hayvan hakları dernekleri ise bu geleneğin kaldırılmasını talep ediyor.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 1

İspanya'nın Castilla y Leon bölgesindeki San Bartolome de Pinares köyünde 400 yıllık geçmişi olan Las Luminarias festivali kapsamında atlar, yakılan büyük ateşlerin üzerinden atlatıldı.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 2

Yaklaşık 500 kişilik nüfusu olan San Bartolome de Pinares köyünde soğuk havaya rağmen festivale katılımın yüksek olduğu, basının da büyük ilgi gösterdiği gözlendi.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 3

18. yüzyıldan kalma gelenekle Hristiyan inanışına göre hayvanların koruyucusu kabul edilen Aziz Anton, her yıl 17 Ocak'ta anılıyor. Yoğun ateş ve dumanın içinden geçirilen atların köy halkını kötülüklerden arındırdığına ve hayvanları koruduğuna inanılıyor.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 4

Kilisedeki ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kortej halinde, köyün farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden geçirildi.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 5

Dumanın atları kötü ruhlardan arındırdığına ve sağlıklı bir yıl geçirmelerini sağladığına inanan köylüler, daha fazla duman olması amacıyla ateşi yakarken ağaçların ince, yeşil dallarını yaktı.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 6

HAYVAN HAKLARI DERNEKLERİNDEN 'ATEŞ YERİNE DUMAN' ÖNERİSİ

İspanya'daki hayvan hakları dernekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da atların acı çektiği gerekçesiyle ateş yerine sadece dumanın kullanılması talebini yineledi.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 7

Atların en iyi şekilde korunduğunu ve hiçbir zarar verilmediğini savunan köy halkı ise önem verdikleri bu geleneğin sürdürülmesi konusunda kararlı görünüyor.

İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 8
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 9
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 10
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 11
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 12
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 13
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 14
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 15
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 16
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 17
İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı - 18

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