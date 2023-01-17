İspanya'da 400 yıllık gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı

HAYVAN HAKLARI DERNEKLERİNDEN 'ATEŞ YERİNE DUMAN' ÖNERİSİ

İspanya'daki hayvan hakları dernekleri her yıl olduğu gibi bu yıl da atların acı çektiği gerekçesiyle ateş yerine sadece dumanın kullanılması talebini yineledi.