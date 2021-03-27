İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı

İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının kaldırıldığı, yüksek katılımlı bir konser gerçekleşti.

Anadolu Ajansı 27.03.2021 - 22:45

İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 1
Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda bir rock müzik grubunun konserini 5 bin kişi izledi.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 2
Konsere gelen herkese saat 09.00 ile 16.00 arasında Covid-19 hızlı tanı testi yapılırken, FFP2 tipi maske takma ve salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildi.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 3
Konser salonunun girişinde ateşleri ölçülen müzikseverler, 23 ila 28 avroya satın aldıkları biletlerini el teması olmadan, QR kodu okutarak, içeri girdi.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 4
Covid-19 testi pozitif çıkanlar ve ateşi 37,5 dereceden yüksek olanlar konsere alınmadı.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 5
İspanya'da salgın döneminde ilk defa sosyal mesafe kuralı uygulanmadan bir konser verildiğini vurgulayan organizatörler, bunun bir pilot proje olduğunu ve alınan önlemlerden sonra konserle bağlantılı Covid-19'un bulaşma vakasının tespit edilmemesi halinde yeni konserlerin organize edilebileceğini söyledi.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 6
Covid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür-sanat etkinliklerinin yavaş yavaş başlaması gerektiğini savunan  Barselona Belediyesi ve Katalonya özerk yönetimi bu tip pilot projelere destek verdiklerini açıkladı.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 7
Avrupa'da Covid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden olan ve üçüncü dalga endişesinin yaşandığı İspanya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 75 bin 10 kişi hayatını kaybederken, 3 milyon 255 bin 324 vaka tespit edildi.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 8
Ülkede, başkent Madrid'in ardından en fazla vaka ve can kaybı Barselona'da görülüyor.
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 9
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 10
İspanya'da Covid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz ilk konser yapıldı - 11

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