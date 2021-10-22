İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında

TÜRKİYE'DE DE NADİREN GÖRÜLÜYOR

Özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde yaşayan güneş balıkları, bin metre derinliğe kadar yaşayabiliyor.

Yaz aylarındayoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen balık, Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadiren de olsa görülebiliyor.