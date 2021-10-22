İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında

İspanya’nın Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında bir güneş balığının yakalandığı belirtildi. Bu bölgede nadir görülen bir tür olduğu belirtilen balığın 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğinde olduğu aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 16:15

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 1

İspanya’da Sevilla Üniversitesi, Ekim ayının ilk haftası ülkenin Ceuta açıklarında yaklaşık 2 ton ağırlığında dev güneş balığının yakalandığını açıkladı.

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 2

Üniversite bilim insanları, balığın orkinos avlamak için denizde olan balıkçıların ağına takıldığını, 3,2 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki balığın denize salındığını aktardı.

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 3

Sevilla Üniversitesi tarafından yayınlanan görüntülerde, Mola alexandrini türüne ait olduğunu söyledikleri dev balığın iki vinç tarafından kaldırıldığı görülüyor.

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 4

Ağa takılan balığı tartmak isteyen bilim insanları, teknedeki tartının en fazla bir ton tartabildiği, balığın tartılması sırasında tartının kırıldığı belirtildi.

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 5
Balık ile ilgili açıklama yapan deniz biyoloğu Enrique Ostalé, bu büyüklükteki güneş balıklarını yalnızca kitaplarda duyduğunu söyledi.
İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 6

EN BÜYÜK BALIKLARDAN BİRİ

Uzunluğu 4, genişliği 3 metreye varabilen güneş balıklarının ağırlığı 2 tona ulaşabiliyor.

25-30 yaşına kadar yaşayabilen balığın 2 tonluk ağırlıkları, onu toplam 27 bin balık türünü kapsayan kemikli balıklar sınıfının en büyük balıklarından biri haline getiriyor.

Kaba yapılı vücudunun yarısı eskik gibi görünen balığın karın yüzgeçlerinin eksik olması görüntüsünü ilginç hale getiriyor.

İspanya’da dev güneş balığı yakalandı: Boyu 3,2 metre, yaklaşık 2 ton ağırlığında - 7

TÜRKİYE'DE DE NADİREN GÖRÜLÜYOR

Özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde yaşayan güneş balıkları, bin metre derinliğe kadar yaşayabiliyor.

Yaz aylarındayoğunlukla Akdeniz'de de görülebilen balık, Türkiye'de Ege ve Marmara denizinde nadiren de olsa görülebiliyor.

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