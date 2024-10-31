İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 100'ü aştı
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. İspanya, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketini yaşadı. Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edilirken uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Ölümlerin artması ve yeni fırtına tahmini nedeniyle "birçok kayıp insan" için arama çalışmaları sürüyor.
İspanya'yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini açıkladı.