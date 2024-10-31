İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. İspanya, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketini yaşadı. Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edilirken uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Ölümlerin artması ve yeni fırtına tahmini nedeniyle "birçok kayıp insan" için arama çalışmaları sürüyor.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 1

İspanya'yı vuran sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiğini açıkladı.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 2

ONLARCA KİŞİ KAYIP

Felakette yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 3

RADYOLARDA KAYIP İLANLARI

Kent sakinleri sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları aracılığıyla kayıp sevdiklerinin haberini almak için çağrıda bulunuyor.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 4

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, perşembe günü en çok etkilenen bölgeleri ziyaret ederek bu kararı açıkladı ve Valensiya'yı "afet bölgesi" ilan etti.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 5

Castellon eyaletinde ise 12 saat içerisinde 180 milimetreye kadar yağış beklendiği için kırmızı alarm verildi.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 6

"BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in "benzeri görülmemiş bir olay" olarak nitelendirdiği felaket için kurtarma operasyonlarında uzmanlaşmış binden fazla asker Valensiya'ya konuşlandırıldı.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 7

BİR YILLIK YAĞIŞ SEKİZ SAATTE YAĞDI

Bir yıllık yağışın sekiz saat içinde yağması sonucu harabeye dönen bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgeye 50 mobil morg getirdi.

İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 8
İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 9
İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 10
İspanya'da felaketin bilançosu artıyor: Can kaybı 158'e çıktı - 11
DAHA FAZLA GÖSTER