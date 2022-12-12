İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı

İspanya diktatör Franco dönemiyle yüzleşiyor. Mezarlarında isim yazmayan 53 kişinin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenenler ailerine teslim edilecek.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 1

İspanya Franco dönemiyle yüzleşiyor. Bask bölgesindeki Orduna kasabasında diktatör Francisco Franco döneminde hapishanede ölen onlarca kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalara başlandı.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 2

Açılan mezarlardan çıkarılan onlarca kişinin kimliklerinin belirlenebilmesi için DNA testleri yapılacak. Kimlikleri belirlenenler ailelerine teslim edilecek.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 3

İç savaşta, 1937 ile 1939 yılları arasında toplama kampı, 1939'dan 1941'e kadar hapishane olarak kullanılan tesiste 225 kişi ölmüştü.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 4

Cumhuriyet mahkumları olarak tanımlanan bu kişilerin Franco döneminde insanlık dışı koşullarda tutulduklarına dikkat çekiliyor.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 5

İspanya'da solcu hükümet 2020'de üzerinde isim bulunmayan mezarların açılarak kimlik tespiti yapılabilmesi için gereken finansal kaynak sağlamıştı.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 6

Hükümetin ayırdığı kaynakla, diktatör Franco döneminde işlenen suçların gün yüzüne çıkarılması ve 40 yıl sonra yaraların sarılması hedefleniyor.

İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı - 7

1936'da başlayıp 1939'da sona eren İspanya iç savaşında ölenlerin sayısı 500 bini aşıyor. 100 binin hala kimliğinin belirlenemediği ve bu kişilerin isimsiz mezarlarda kaldığı belirtiliyor.

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