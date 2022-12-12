İspanya'da Franco dönemiyle yüzleşme: 53 kişinin mezarı açıldı

İspanya Franco dönemiyle yüzleşiyor. Bask bölgesindeki Orduna kasabasında diktatör Francisco Franco döneminde hapishanede ölen onlarca kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalara başlandı.
Açılan mezarlardan çıkarılan onlarca kişinin kimliklerinin belirlenebilmesi için DNA testleri yapılacak. Kimlikleri belirlenenler ailelerine teslim edilecek.
İç savaşta, 1937 ile 1939 yılları arasında toplama kampı, 1939'dan 1941'e kadar hapishane olarak kullanılan tesiste 225 kişi ölmüştü.
Cumhuriyet mahkumları olarak tanımlanan bu kişilerin Franco döneminde insanlık dışı koşullarda tutulduklarına dikkat çekiliyor.
İspanya'da solcu hükümet 2020'de üzerinde isim bulunmayan mezarların açılarak kimlik tespiti yapılabilmesi için gereken finansal kaynak sağlamıştı.
Hükümetin ayırdığı kaynakla, diktatör Franco döneminde işlenen suçların gün yüzüne çıkarılması ve 40 yıl sonra yaraların sarılması hedefleniyor.
1936'da başlayıp 1939'da sona eren İspanya iç savaşında ölenlerin sayısı 500 bini aşıyor. 100 binin hala kimliğinin belirlenemediği ve bu kişilerin isimsiz mezarlarda kaldığı belirtiliyor.