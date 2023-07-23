İspanya'da genel seçimler: Halk sandık başında
İspanya'da 37,4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. Normal şartlarda aralık ayında yapılması gereken ancak 28 Mayıs'taki yerel seçimlerde hükümet ortağı partilerin aldığı yenilgiden sonra Başbakan Pedro Sanzhez'in kararıyla erkene alınan genel seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.
İspanya'da yerel saatle 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 22 bin 522 okulda kurulan 60 bin seçim masasındaki 210 bin sandıkta gerçekleşiyor.