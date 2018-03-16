İspanya'da göçmenin ölümü sokak gösterisine yol açtı
Anadolu Ajansı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Afrikalı bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine sokak gösterileri yaşandı.
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1İspanya basınına göre, Madrid'de 35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbage, akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı.
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2Polislerin motosikletle takip ettiği yasa dışı göçmen, Madrid'in Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirince yere düştü.
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3Mbage müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mbage'nin arkadaşları, gerekli incelemeler yapılıp rapor tutulmadan cesedin alınmasını engellemek için sokağı kapattı.
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4Olayın duyulmasının ardından ayrıca Lavapies semtinde sokak gösterileri de başladı. Yolları kesen semt sakinleri, sık sık "Polis devleti değil sosyal devlet", "Katil polis", "Polis dışarı" sloganları attı.
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5Polis, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar veren, çöp bidonlarını yakan göstericilere güç kullanarak müdahale etti.
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6El Pais gazetesi, acil servis yetkililerinin, olaylar sırasında 4 sivilin yanı sıra 10 polisin hafif yaralandığını söylediğini yazdı.
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El Mundo gazetesi ise polisin akşam saatlerinde sokak satıcılarına müdahale ettiğini ancak yaşamını yitiren Mbage'nin bunlar arasında yer almadığını, iki ayrı olayın birbiriyle karıştırıldığını açıkladığını duyurdu.
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