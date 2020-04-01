İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor (Corona virüste son durum)

Dünya corona virüs salgınıyla savaşını sürdürüyor; vaka sayısı 860 bine yaklaşırken, 42 binin üzerinde can kaybı var. Salgının merkezi haline gelen ABD'de vaka ve kayıp sayıları artmaya devam ederken, Başkan Trump aldığı tedbirlerle ülke tarihine geçmeyi başardı. İspanya'da vaka sayısı yüz bini aşarken 24 saatte 864 kişi hayatını kaybetti. Bazı ülkelere ilk can kayıpları yaşatan Covid-19 salgınında son gelişmeler şöyle...

ntv.com.tr 01.04.2020 - 12:46

Dünyada vaka sayısı 860 bin, can kaybı 42,158, hastalığı yenenlerin sayısı 178,099 (Kaynak: worldometers

(Fotoğraf New York'tan, görevliler hayatını kaybeden birini taşıyor)

TRUMP TARİHE GEÇTİ 

Geçtiğimiz iki gün içerisinde ise Alabama, Kansas, Rhode Island ve Pennsylvania’nın başvurularını da kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, bu bölgelerde de COVID-19 sebebi ile Büyük Felaket Deklarasyonu yayınladı.

Yayınlanan deklarasyonlarda FEMA Yöneticisi Pete Gaynor’u ve Ulusal Güvenlik Departmanı'ndan Russell Webster’i bölgelerde yapılacak yardım çalışmalarında Federal Hükümet temsilcisi olarak atandı.

(Fotoğraf, Beyaz Saray'daki günlük corona virüs toplantısından. Trump, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ile aynı karede)

Büyük Felaket Deklarasyonu ilk defa bir hastalık için bir ABD Başkanı tarafından kullanılıyor.

Felaket Deklarasyonları FEMA ve hükümet yeklilerine olağan üstü haklar tanıyor. Bölgesel karantinadan, kişisel silahlanma gibi bazı anayasal hakları askıya almak gibi sıra dışı hakları barındıran deklarasyon felakete maruz kalan bölgenin en hızlı şekilde felaket öncesi döneme dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

NEW YORK'TA ÖLÜMLER 1000'İ GEÇTİ

New York eyaletinde ölenlerin sayısı son güncellemeye göre 1550’ye ulaşırken, New York şehir merkezindeki ölüm sayısı 1000’i geçti.

John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Covid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

ABD GENELİNDE DURUM

ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif Covid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de Covid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

BURUNDİ'DE İLK VAKALAR 

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Tanzanya üzerinden ülkeye gelen ve Covid-19 semptomu gösteren 5 kişiye yapılan testlerden ikisinin
sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan ikisinin eski başkent Bujumbura'daki Bumerec Hastanesinde tedavi altına alındığının aktarıldığı açıklamada, Burundi'nin olası
vakaları göz önüne alarak önceden hazırlıklarını tamamladığı ifade edildi.

Kıtanın 54 ülkesinden sadece Malavi, Komorlar Birliği, Lesotho, Sao Tome ve Principe ile Güney Sudan virüsün görülmediği ülkeler olarak kaldı.

EL SALVADOR'DA İLK ÖLÜM 

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle ilk can
kaybının yaşandığını, hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Halka evde kalma çağrısı yapan Bukele, hayatını kaybeden hastanın yakınları ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Covid-19, şu ana kadar 32 kişide görüldü.

KONGO'DA İLK CAN KAYIPLARI

Kongo Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Jacqueline Lydia Mikolo, petrol kenti Point-Noire’da iki kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını
yitirdiğini açıkladı.

Ülkede şu ana kadar 22 vakanın görüldüğünü belirten Mikolo, Covid-19’un yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde bu geceden
itibaren ülke genelinde 30 günlük kısmi sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde ilk vaka 14 Mart'ta görülmüştü.

SENEGAL'DE İLK CAN KAYBI

Batı Afrika ülkesi Senegal'in sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız futbol takımı Olimpik Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un, tedavi gördüğü başkent Dakar'daki Fann Üniversite Hastanesinden Fransa'nın Nice kentindeki bir hastaneye ambulans uçakla nakledilmesi için hazırlık yapılıyordu. Durumu aniden kötüleşen Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetti. (HABERE GİT)

Eski bir gazeteci ve futbolcu menajeri olan Diouf, 2005-2009 yıllarında Olimpik Marsilya'nın başkanlığını yapmıştı. 

Senegal'de son verilere göre bugüne kadar 175 vaka görülürdü. Hastaların 40'ı iyileşti, 1'i ise hayatını kaybetti.

SON SICAK GELİŞMELER

ABD'nin başkenti Washington DC sokakları büyük çapta sessizliğe gömüldü

Avustralya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Cezayir'de eğitime 2 hafta daha ara verildi

Fas'ta vaka sayısı 617'ye yükseldi...

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

İRAN

İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

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