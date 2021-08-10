İspanya'da içme suyu krizi: Onlarca köyde şebeke sularına nitrat ve arsenik karıştı

Çiftlik projesini bir yıllığına askıya almayı başaran köyün sakinlerinden 68 yaşındaki Bernard Mas, ülkede hali hazırda 20 bine yakın domuz ve sadece 50 köylü olduğunu söyledi.

İspanyol Kamu Su Temini ve Sanitasyon Operatörleri Birliği başkanı Luis Babian ise “Domuz ürünlerinin egemen olduğu bir ülkede, gübre kaynaklı kirlilik nedeniyle yerel su kalitesi için ‘yoğun hayvancılık ve büyük makro çiftlikler gerçek bir sorun” dedi” dedi.

Ancak, Çevre Bakanlığı’nın son raporuna göre, su kaynaklarındaki aşırı nitratlar, esas olarak kırsal kesimdeki "tarımsal faaliyetlerde yoğun gübre kullanımı"nın bir sonucu olarak ortaya çıktı.