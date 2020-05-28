İspanya'da kademeli normalleşmede yeni adım

Üçüncü aşamaya geçilen ülkenin çoğunluğunda sosyal ve ekonomik hayatta şu izinler veriliyor:

"Ortak kullanım alanları kapalı olmak şartıyla alışveriş merkezlerinin yüzde 40 kapasiteyle açılması, restoran ve barların kapalı alanlarının yüzde 40 doluluk oranıyla ve sadece masaya servisle açılması, kreşlerin açılması, sinema, tiyatro ve konser salonlarının yüzde 33 kapasiteyle açılması, jimnastik salonları ve spor merkezlerinin yüzde 30 kapasiteyle açılması, otellerde ortak kullanım alanlarının da yüzde 33 kapasiteyle açılması, dini ibadet yerlerinde kapasitenin yüzde 50'ye çıkarılması, aile ve arkadaş toplanmalarında sayının 10'dan 15'e çıkarılması, açık alanda 100 kapalı yerlerde 50 kişiyle sınırları düğün yapılması, havuzların yüzde 30 kapasiteyle, sosyal mesafeye uymak şartıyla da plajların açılıp, denize girilmesi."