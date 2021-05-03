İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı

ntv.com.tr 03.05.2021 - 15:51
Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle kapalı alanlarda toplanmanın yasak olduğu İspanya’da, bir Katolik kilisesi, Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı.
Barcelona'daki Santa Anna Katolik kilisesi, avlusunu Müslümanlar için açarken gönüllüler tarafından hazırlanan yemeklerle iftar töreni düzenledi.
Ramazan ayının başladığı günden bu yana her gün birçoğu evsizlerden oluşan 50 ila 60 kişiye yemek veren kilisede iftar törenleri Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati'nin kilisenin papazı Peio Sanchez'e ulaşmasıyla başladı.
Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati, eskiden şehirde iftar toplantıları düzenlediklerini belirtirken Covid-19 sebebiyle bunu bu Ramazan ayında gerçekleştiremediklerini belirtti.
Chati, "Hepimiz kardeş gibiyiz ve birbirimize de yardım etmeliyiz" ifadelerini kullanırken Santa Anna kilisesi papazı Peder Peio Sanchez, "Farklı kültürlerde, farklı dillerde hatta farklı dinlerde kişiler olarak oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz" dedi.