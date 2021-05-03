İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı

İspanya’nın Barcelona şehrindeki Santa Anna Katolik kilisesi, kapalı alanda iftar düzenleyemeyen Müslümanlar için kapılarını açtı. Gönüllüler tarafından yapılan yemekler ile düzenlenen iftar hakkında Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati, "Hepimiz kardeş gibiyiz ve birbirimize de yardım etmeliyiz" ifadelerini kullanırken kilisenin papazı Peder Peio Sanchez, "Farklı kültürlerde, farklı dillerde hatta farklı dinlerde kişiler olarak oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz" dedi.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 15:51

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 1

Covid-19 kısıtlamaları sebebiyle kapalı alanlarda toplanmanın yasak olduğu İspanya’da, bir Katolik kilisesi, Müslümanlara iftar yemeği vermeye başladı.

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 2

Barcelona'daki Santa Anna Katolik kilisesi, avlusunu Müslümanlar için açarken gönüllüler tarafından hazırlanan yemeklerle iftar töreni düzenledi.

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 3

Ramazan ayının başladığı günden bu yana her gün birçoğu evsizlerden oluşan 50 ila 60 kişiye yemek veren kilisede iftar törenleri Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati'nin kilisenin papazı Peio Sanchez'e ulaşmasıyla başladı.

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 4

Katalan Faslı Kadınlar Derneği'nin Başkanı Faouzia Chati, eskiden şehirde iftar toplantıları düzenlediklerini belirtirken Covid-19 sebebiyle bunu bu Ramazan ayında gerçekleştiremediklerini belirtti.

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 5

Chati, "Hepimiz kardeş gibiyiz ve birbirimize de yardım etmeliyiz" ifadelerini kullanırken Santa Anna kilisesi papazı Peder Peio Sanchez, "Farklı kültürlerde, farklı dillerde hatta farklı dinlerde kişiler olarak oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz" dedi.

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 6
Santa Anna Katolik kilisesindeki iftara katılan Fas asıllı Hafid Oubrahim ise, "Hepimiz aynıyız. Katolik veya başka bir dine mensup olabilirsiniz. Ben Müslümanım ve bu sorun değil" dedi.
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 7

İFTARDAN DİĞER KARELER..

İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 8
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 9
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 10
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 11
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 12
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 13
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 14
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 15
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 16
İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı - 17

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