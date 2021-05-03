İspanya’da Katolik kilisesi Müslümanlara iftar için kapılarını açtı

Chati, "Hepimiz kardeş gibiyiz ve birbirimize de yardım etmeliyiz" ifadelerini kullanırken Santa Anna kilisesi papazı Peder Peio Sanchez, "Farklı kültürlerde, farklı dillerde hatta farklı dinlerde kişiler olarak oturup konuşma konusunda bazı politikacılardan daha yetenekliyiz" dedi.

Santa Anna Katolik kilisesindeki iftara katılan Fas asıllı Hafid Oubrahim ise, "Hepimiz aynıyız. Katolik veya başka bir dine mensup olabilirsiniz. Ben Müslümanım ve bu sorun değil" dedi.