İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı

İspanya'da Hristiyanlık inancına göre hayvanları koruduğuna inanılan Aziz Anton'a atfen düzenlenen etkinlikler kapsamında kiliselere getirilen evcil hayvanlar kutsandı.

İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 1

Endülüs bölgesinin Granada kentinin Torvizcon köyünde halk, hayvanlarını kutsanmaları için kiliseye getirdi.

İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 2

RAHİPLER KUTSADI

Köy halkı, kedi, köpek, tavuk, horoz ve kuş gibi hayvanlarını kiliseye getirerek ayin sonrası rahibe kutsattı.

İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 3

Köylülerden Manuel Rodriguez, her yıl bir hayvanını kutsanması için kiliseye getirdiğini söyleyerek "Geçen yıl tavşan getirmiştim bu yıl horozu getirdim. Bugün hayvanlar ve onları seven bizler için önemli." dedi.


İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 4

İspanya'da oldukça yaygın olan "Aziz Anton Günü" kapsamında hayvanlara yönelik etkinlikler düzenleniyor.

İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 5
İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 6
İspanya'da kiliselerde evcil hayvanlar kutsandı - 7

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