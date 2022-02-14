İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu

İspanya'nın Galiçya bölgesinde yer alan ve yaklaşık 30 yıl önce sular altında kalan Aceredo Köyü kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıktı. Turistlerin zamanın donduğu hayalet köy olarak nitelendirdiği kasaba, hala çalışan çeşmesi ve ürkütücü bina kalıntıları ile dikkat çekiyor. Bununla birlikte, İspanya son yıllarda küresel ısınmanın neden olduğu bir kuraklık ile mücadele ediyor.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 14.02.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 12:36

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 1

- sınırındaki bir barajı neredeyse boşaltan kuraklıkla ortaya çıkan hayalet köy, ürkütücü kalıntılarıyla turistleri kendisine çekmeye başladı.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 2

1992'DE SULAR ALTINDA KALMIŞTI

İspanya’nın kuzey batısındaki Galiçya bölgesinde yer alan Alto Lindosu barajının kapasitesi yüzde 15’e düştü. 1992 yılında barajın oluşturulması için Aceredo köyü sular altında bırakılmıştı. 

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 3

Bölge sakinlerinden 65 yaşındaki emekli Maximino Perez Romero, "Sanki film izliyorum. İçimde bir hüzün var. Kuraklık ve küresel ısınma nedeniyle hepimizin başına gelecek şey bu” dedi. 

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 4

Bununla birlikte, kuraklıktan çatlamış çamurlu zeminde yürüyen ziyaretçiler, hayalet köyde kısmen çökmüş çatılar, bir zamanlar kapıları veya kirişleri oluşturan tuğla birikintiler, ahşap molozlar ve hatta paslı bir borudan su akan bir çeşme bile buldular. 

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 5

Boş şişelerle dolu kasalar, eskiden bir kafe olan bir alanın yanında yığılmıştı, Yarı hasarlı eski bir araba taş bir duvarın yanında paslanıyordu.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 6

Ayrıca, hayalet köy drone ile de görüntülendi. 

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 7

Aceredo'nun da parçası olduğu Lobios konseyinin belediye başkanı Maria del Carmen Yanez, durumu son aylarda, özellikle de Ocak ayındaki yağış eksikliğine bağladı ve Portekizli elektrik şirketi EDP’yi suçladı.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 8

1 Şubat'ta Portekiz hükümeti, kötüleşen kuraklık nedeniyle Alto Lindoso da dahil olmak üzere altı barajın elektrik üretimi ve sulama için su kullanımını neredeyse durdurmasını emretti.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 9

Reuters ile temasa geçen EDP, düşük rezervuar seviyelerinin kuraklıktan kaynaklandığını, ancak su kaynaklarını "verimli bir şekilde" yönettiğini ve bunların Alto Lindoso da dahil olmak üzere minimum gereksinimlerin üzerinde olduğunu söyledi.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 10

İSPANYA'DA KURAKLIK SORUNU

Öte yandan, İspanya Çevre Bakanlığı verileri, ülkenin baraj doluluk kapasitesinin ortalama olarak yüzde 44 olduğunu gösterdi. Bu rakam son 10 yıllık ortalama olan yüzde 61’in altında, ancak yine de 2018 kuraklığında kaydedilen seviyelerin üzerinde bulunuyor.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 11

Bir bakanlık sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada,, kuraklık göstergelerinin önümüzdeki haftalarda kötüleşeceğini gösterdiğini,  ancak henüz ülke genelinde genel bir sorun tespit etmediğini açıkladı.

İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 12
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 13
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 14
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 15
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 16
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 17
İspanya'da kuraklık hayalet köyü ortaya çıkardı: Ürkütücü kalıntılar turistlerin ilgi odağı oldu - 18

SEYAHAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER