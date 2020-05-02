İspanya'da mesafe ve saat kısıtlamalı spor izni
Avrupa'da corona virüs salgınının yayılımı hız kesmeye başlayınca ülkeler de birer birer normalleşme planlarını açıklamaya başladı. Son olarak İspanya saat ve mesafe kısıtlamasıyla vatandaşlarına spor izni verdi.
ntv.com.tr
02.05.2020 - 11:45
Küresel corona virüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri İspanya oldu.
Günlerdir küresel salgınla mücadelede karantinada kalan İspanya'da vaka ve ölümlerin düşmeye başlamasıyla önlemler gevşetilmeye başladı.
Uzun süreli karantina tedbirlerinden sonra ülkede bugün itibariyle vatandaşların sabah 06.00 ile 10.00 ve akşam 20.00 ile 11.00 saatleri arasında bireysel olarak açık havada spor yapmalarına izin çıktı.
Ancak bireysel spor yapacakların sosyal mesafe uygulamalarına uymaları ve evlerinden en fazla 1 km uzağa gitmeleri gerekiyor.
Bugün başlayan bireysel spor izni uygulamasıyla onlarca kişi sokaklara çıktı. Kimisi koştu, kimisi bisiklete bindi kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.
Çocukların da yanlarında bir yetişkin olmak kaydıyla öğlen 12.00 ile 19.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.
Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, ülkedeki corona virüs vakalarının azalmasının ardından ülke genelinde uygulanan sınırlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki dükkanlar pazartesi günü itibariyle yeniden açılacak.
Ancak dükkanlara girenler salgının tekrar başlamasını önlemek için maske takmak zorunda olacak.
Malta Başbakanı Robert Abela, gelinen noktadaki memnuniyeti dile getirirken, ülkeyi tam karantina altına almaksızın süreci başarıyşa yürüttüklerini söyledi. Abela, "Hükümet ülkedeki ticari aktivitelerin yeniden açmak için 3 haftalık bir programa başlıyor" ifadelerini kullandı.
4 KİŞİYE KADAR İZİN
Pazartesi günü itibariyle insanların 4 kişiye kadar birlikte olmalarına izin verilecek, bunun yanında bazı dükkanlar ve şans oyunları ofisleri hizmete başlayacak.
DÜKKANLAR MAYIS SONUNA KADAR KAPALI
Ancak barlar, restoranlar ve kuaförler kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki havalimanı da en azından Mayıs sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki okullar ise bu akademik yılda bir daha açılmayacak.
4 KİŞİ ÖLDÜ
AB'nin en küçük ülkesi olan Malta, şimdiye kadar 450 vaka açıklarken, 4 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa'da salgın hızının yavaşlamaya başlamasıyla önlemleri yavaş yavaş gevşemeye başlıyor.
İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçeceğini açıklamıştı. 4 Mayıs’ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetleri yeniden başlayacak. Seyahat ve sokağa çıkış kısıtlamalarının devam edeceği ülkede, okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.
İspanya da normallaşme takvimini açıkladı. Süreç 4 aşamalı olacak ve 8 hafta sürecek. Normalleşme takvimi 17 özerk yönetimde farklı olacak. İlk aşama 4 Mayıs'ta başlayacak ve restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı olacak açılacak. Restoranların evlere servis yapması, küçük işletmelerin de randevulu çalışması öngörülüyor. Sporda profesyonel ve bireysel antrenmanlar başlayacak.
22 Mart'ta başlatılan tedbirleri kademeli olarak gevşeteceğini açıklayan Almanya'da ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak. Lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin istisnai olarak eğitime başladığı ülkede genel olarak okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak.
Fransa'da parlamentoya sunulan plana göre, 11 Mayıs'tan itibaren anaokulu ve ilkokullarda eğitim başlayacak. Bir sonraki hafta ortaöğretim kurumlarında eğitime geçilecek. Anaokulu dışında, okul ve toplu taşımada maske takmak zorunlu olacak. Dükkanlar ve marketler yeniden açılacak ancak barların ve restoranların açılmasına izin vermeyecek.
Danimarka'da okullar 15 Nisan'da açılmıştı. Avusturya'da 15 Mayıs'ta ilk ve ortaokulların, 29 Mayıs'ta ise liselerin yeniden açılacağı duyuruldu. Çekya ve Sırbistan ise sokağa çıkma yasağını kaldırılmıştı.
Hollanda'da ise kreşler ve özel eğitim merkezleri 11 Mayıs, orta eğitim kurumları ise 1 Haziran’da eğitime başlayacak. Ttoplu etkinliklere ilişkin yasak ise 1 Eylül'e kadar devam edecek.
Portekiz de normalleşmeye ilişkin adımları atmaya başladı. Ülkede OHAL uygulaması 2 Mayıs'ta bitiyor. Normalleşmenin diğer ülkelerde olduğu gibi kademeli ve yavaş bir şekilde yapılacağı açıklandı.
Corona virüsle mücadelede dikkan çekici bir performans sergileyen komşu Yunanistan da normalleşmeye başlayan ülkelerden. 23 Mart’ta başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs’ta sona eriyor. Aynı tarihte kuaförler ve kiliseler de kapılarını açacak. Kiliselerdeki ayinler ise 17 Mayıs'ta başlayacak. Ülkede eğitim 11 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak başlayacak.