İspanya'da mesafe ve saat kısıtlamalı spor izni

DÜKKANLAR MAYIS SONUNA KADAR KAPALI

Ancak barlar, restoranlar ve kuaförler kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki havalimanı da en azından Mayıs sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki okullar ise bu akademik yılda bir daha açılmayacak.

4 KİŞİ ÖLDÜ



AB'nin en küçük ülkesi olan Malta, şimdiye kadar 450 vaka açıklarken, 4 kişi hayatını kaybetti.