İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

İspanya’da yapılan arkeolojik kazılar sırasında yeni bir kalıntı bulundu.

Katalan İnsan Paleoekolojisi ve Sosyal Evrim Enstitüsünün (IPHES) yaptığı açıklamada, Barcelona yakınlarındaki Cabellades ilçesinin Abric Romani olarak adlandırılan yerleşim yerinde devam eden kazılar sırasında, 60 bin yıl öncesine dayanan, geyik avcısı Neandertallere ait kalıntıların ortaya çıktığı bildirildi.