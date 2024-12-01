İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı!

İspanya'da 230 kişinin hayatını kaybettiği selin üzerinden bir ay geçti. Afetzedeler, hükümeti protesto etmek ve kurbanları anmak için sokaktaydı. Göstericilerin telefonları, bir ay önce hükümet tarafından felaket bildiriminin gönderildiği saatte bir kez daha çaldı. Ancak bu defa amaç hükümeti protetso etmekti.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 1

İspanya'nın doğusuyla güneyinde geniş çaplı yıkıma neden olan ve 230 kişinin hayatını kaybettiği selin üzerinden tam bir ay geçti.

Felaketten etkilenen öfkeli İspanya halkı, gösterilerine devam ediyor.

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İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 2

Yine sokaklara dökülen afetzedeler, önce sessizce saygı duruşunda bulundu. Ardından telefonlarının alarmlarını açtı.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 3

Selden en büyük zararı gören Valensiya'nın Alfafar kasabasında toplanan kalabalık, özerk bölgenin lideri Carlos Mazon'un istifasını istedi.

Felaket karşısında yalnız bırakıldığını düşünen halk, yönetime krize müdahalede yetersiz oldukları gerekçesiyle tepkili.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 4

Göstericilerin telefonları, bir ay önce hükümet tarafından felaket bildiriminin gönderildiği saatte bir kez daha çaldı. Ancak bu defa amaç hükümeti protetso etmekti.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 5

"UYARI YAPILDIĞINDA HERKES ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ"

Gösteriye katılan afetzedelerden biri, "Alarmlar çaldığında ben boynuma kadar su ile sokaktaydım, tıpkı mahallemdeki birçok insan gibi. Uyarı bildirimi geldiğinde birçok insan çoktan ölmüştü. Büyüdüğüm ve her şeyin yıkıldığı, yardımların ulaşmadığı ve yardım geldiğinde geç kalınmış olduğu yerde adalet talep ediyoruz." diye konuştu.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 6

KURBANLAR İÇİN MUMLAR YAKILDI

Felaketin vurduğu Paiporta'da da göstericiler, mumlar yakarak kurbanları andı. Gösteride sık sık "Mazon istifa" sloganları atıldı.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 7

Tepkilerin odağındaki bölgesel lider Carlos Mazon hatalar yaptığını kabul etse de istifa etmeyi reddediyor.

İspanya'nın doğusunu 29 Ekim'de vuran selde 230 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 8

Selden en fazla etkilenen Valencia bölgesi 8 saatte bir yıllık yağış aldı. Can kaybının 222'si de Valencia'da kayıtlara geçti. Dört kişiyse hala kayıp.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 9

Bölgede "normale dönüşün" tahmin edilenden çok daha uzun süreceği belirtiliyor.

İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 10
İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı! - 11
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