İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı!

"UYARI YAPILDIĞINDA HERKES ÇOKTAN ÖLMÜŞTÜ"

Gösteriye katılan afetzedelerden biri, "Alarmlar çaldığında ben boynuma kadar su ile sokaktaydım, tıpkı mahallemdeki birçok insan gibi. Uyarı bildirimi geldiğinde birçok insan çoktan ölmüştü. Büyüdüğüm ve her şeyin yıkıldığı, yardımların ulaşmadığı ve yardım geldiğinde geç kalınmış olduğu yerde adalet talep ediyoruz." diye konuştu.