İspanya'da öfke dinmiyor: Afetzedelerin telefonları bir kez daha çaldı!
İspanya'da 230 kişinin hayatını kaybettiği selin üzerinden bir ay geçti. Afetzedeler, hükümeti protesto etmek ve kurbanları anmak için sokaktaydı. Göstericilerin telefonları, bir ay önce hükümet tarafından felaket bildiriminin gönderildiği saatte bir kez daha çaldı. Ancak bu defa amaç hükümeti protetso etmekti.
İspanya'nın doğusuyla güneyinde geniş çaplı yıkıma neden olan ve 230 kişinin hayatını kaybettiği selin üzerinden tam bir ay geçti.
Felaketten etkilenen öfkeli İspanya halkı, gösterilerine devam ediyor.