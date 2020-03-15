İspanya'da ölü sayısı 288'e yükseldi (Corona virüste son durum)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 157 bini aştı, ölü sayısı 5 bin 800'ü geçti. Türkiye ve KKTC'de vaka sayısı 6'yı bulurken, Yunanistan'da virüs kaynaklı ölümler 4'e yükseldi. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724 oldu. Diğer taraftan, Midilli adasında kalan sığınmacılar kendi maskelerini üretmeye başladı. Özbekistan'da ilk Covid-19 vakası görüldü. İtalya'da ve İspanya'da corona virüs kaynaklı vaka ve ölümlerde artışlar yaşandı. İtalya'da ölenlerin sayısı bin 441'e, İspanya'da ise 288'e çıktı.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 15.03.2020 - 16:56

İSPANYA'DA EN YÜKSEK GÜNLÜK ARTIŞ Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da ölü sayısının 288'e çıktığı, vaka sayısının 7 bin 753'e ulaştığı bildirildi.



Sağlık Bakanlığından verilen rakamlara göre, İspanya'da Kovid-19'da şimdiye kadar açıklanan "günlük verilerde en yüksek artış" bugün kaydedildi.

Son 24 saatte 96 artışla ölü sayısı 288'e ulaştı. Vaka sayısı ise 1600'den fazla artarak 7 bin 753 oldu. Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 İLE 600 EURO CEZA Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi. Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor. Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor.







Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor. Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ilE 600 euro ceza kesileceği belirtildi.







Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

PORTEKİZ'DE DURUM İspanya'ya nazaran Covid-19'un daha az görüldüğü Portekiz'de ise vaka sayılarındaki artış dikkati çekti. Portekiz Sağlık Bakanlığı, cumartesi gününe göre 76 artışla 245 kişide Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SIĞINMACILAR MASKE ÜRETİYOR Diğer taraftan, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan sığınmacılar, yeni tip Diğer taraftan, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Moria kampında kalan sığınmacılar, yeni tip corona virüsü ne (Covid-19) karşı maske üretmeye başladı.

Ülke genelinde maske stoklarının tükenmesinin ardından Stand By Me adlı Sivil Toplum Kuruluşu öncülüğünde harekete geçen sığınmacılar, her gün yaklaşık yüz maske üretmeyi hedefliyor.

YUNANİSTAN'DA 4 ÖLÜM Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüs kaynaklı ölüm sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi. Ülkede 28 Şubat'tan beri 228 vakanın görüldüğü açıklanmıştı.

Türkiye dahil 120'den fazla ülkede görülen corona virüs kaynaklı vaka sayısı 157 bin 188'e, ölüm sayısı 5 bin 839'a yükseldi. Diğer taraftan 75 bin 940 corona virüs vakası iyileşti.

Çin'de yeni tip corona virüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Son 24 saatte tespit edilen vakalardan sadece 4'ünün, salgının çıkış noktası Wuhan kentinde yaşadığı ifade edildi.



Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da da vaka sayısı 141'e çıktı

İRAN'DA 724 ÖLÜM İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 724'e, vaka sayısı ise 13 bin 938'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 113 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Böylece toplam ölü sayısının 724'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1209 artarak 13 bin 938'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 4 bin 590 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

KKTC'DE VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bir kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ye yükseldiğini duyurdu. Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklama yapan Pilli, yeni Covid-19 vakasının İngiltere'den gelen bir KKTC vatandaşında görüldüğünü belirtti.







Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti. KKTC'de daha önce dört turist ve bir KKTC vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.

ÖZBEKİSTAN'DA İLK VAKA Özbekistan'da ilk yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'dan dönen bir Özbekistan vatandaşında Covid-19'un tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, salgının tespit edildiği ülkelerden gelen ve 14 gün süreyle gözlem altında tutulan 7 bin 700 kişiden 5 bin 600'ünün karantinadan çıkarıldığı aktarıldı.



Özbekistan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Epidemiyoloji Ajansı Müdürü Bahrom Almatov, yaptığı açıklamada, Covid-19 rastlanan vatandaş ile temas edenlerin belirlendiğini belirterek, "Ayrıca hastayla Fransa'dan aynı uçakta gelenlerin listesi çıkarıldı. Onların karantina altına alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı." dedi.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 8'E ULAŞTI Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, düzenlediği brifingde, ülkede Covid-19'a iki kişide daha rastlandığını belirterek, "Biri dün İtalya'dan, diğeri de Güney Kore'den gelen vatandaşlarımız. Transit yolcular hariç hastalarla aynı uçaklarda gelenler hastanelere kaldırıldı" şeklinde konuştu.



Böylece ülkede vaka sayısının 8'e ulaştığını dile getiren Birtanov, 1400'ün üzerinde vatandaşın hastanelerde, 545'in de ev karantinalarında olduğunu bildirdi.

GÜRCİSTAN'DA 30 HASTADAN BİRİ İYİLEŞTİ Gürcistan'da Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Maria Ezurgbaia, yaptığı açıklamada, Covid-19 teşhisiyle tedavi altında tutulan 30 hastadan birinin iyileştiğini ifade etti.

FİLİPİNLER'DE ÜÇ ÖLÜM DAHA Filipinler'de corona virüs kaynaklı üç ölümün daha gerçekleştiği açıklandı. Aynı zamanda açıklamada 29 yeni corona virüs vakasının da tespit edildiği belirtildi. Filipinler'de vaka sayısı 140'a yükseldi. Şimdiye kadar corona virüsten ölenlerin sayısı ise 11 oldu.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI BİN 441'E ULAŞTI İtalya'da corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısının bin 441'e, vaka sayısının 21 bin 157'ye yükseldiği belirtildi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüsü Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 266'dan bin 441'e ulaştığı bildirildi. Toplam vaka sayısının ise 17 bin 660'tan 21 bin 157'ye yükseldiği aktarıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısının önceki güne göre bin 518'e yükseldiği ifade edildi. Öte yandan, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölü sayısında Çin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

IRAK'TA 3 GÜNLÜK RESMİ TATİL Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Muhammed Cabir el-Ata yaptığı açıklamada, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla önümüzdeki Salı gününden itibaren Perşembe gününe kadar Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları dışındaki bütün devlet kurumlarında 3 gün süreyle resmi tatil ilan edildiğini duyurdu. Tatilin amacının virüsün yayılmasının önlenmesi olduğunu vurgulayan el-Ata, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Korona virüsüne karşı mücadele etmek için gereken tedbirler alınmıştır, Bağdatlıların içi rahat olsun" dedi.

5 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Irak'ta corana virüsü vaka sayısı 110'a yükselirken, Musul, Zikar, Babil, Selahattin ve Kerbela illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise virüs vakası 29'a ulaştı.