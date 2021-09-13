İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi

İspanya'nın güneyindeki orman yangınları 6 gündür kontrol altına alınamıyor. Yangınlar nedeniyle 7 bin 400 hektarlık alan küle döndü. Yaklaşık 2 bin 600 tahliye edilirken, evlerini terk edenler otellere ve kapalı spor salonlarına yerleştirildi. Uzmanlar, Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında çıkan yangının son yılların en büyüğü olduğu belirterek nedeninin küresel ısınma olduğunu söyledi.

ntv.com.tr - AP - Reuters 13.09.2021 - 16:34

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 1

19 BİN DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

İspanya'nın güneyindeki itfaiye ekipleri, çok ihtiyaç duyulan yağmur için gökyüzüne bakıyor ve beş gün içinde 7 bin 700 hektarı (19 bin dönüm) alanı tahrip eden ve yaklaşık 2 bin 600 kişiyi evlerinden eden büyük bir orman yangınını söndürmeye yardımcı olabileceğini umuyor.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 2

NEDENİ KÜRESEL ISINMA

İspanyol yetkililer, Malaga eyaletindeki bir sıradağ olan Sierra Bermeja'daki yangını, gezegendeki değişen iklimin getirdiği aşırı türden yeni nesil bir yangın olarak tanımladı. "Mega yangınlar" ölümcül, geniş alanları etkileyen ve durdurulması zor olan felaket olaylarını beraberinde getiriyor.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 3

Güney Endülüs bölgesinin itfaiye teşkilatı müdürü Juan Sánchez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son yıllarda ortaya çıkan en karmaşık yangınla karşı karşıyayız. Kırsal alanların terk edilmesinin ve küresel ısınmanın  sonuçları hakkında çok konuşuyoruz. Bugün bu durumun sonuçlarını net bir şekilde görüyoruz” dedi.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 4

Diğer taraftan yangından etkilenen bölge, yetkililerin alevlerin yaklaşık 40 kilometrelik bir çevre içinde tutulduğunu söylediği Cumartesi gününden bu yana ikiye katlandı. 

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 5

Uzmanlar, kor bir bulutun kısa süre sonra yeni bir yangın noktasına yol açtığını ve sonunda yeni bir orman yangınına neden olduğunu söyledi. Pazartesi sabahı, alevlerin bulunduğu alan 85 kilometreye ulaştı.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 6

İspanya'nın hava durumu ajansı AEMET, bugün bölgede yağmur yağacağını tahmin ettiğini duyurdu, ancak yağışların alevleri söndürmek için yeterli olup olmayacağı belli değil.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 7

Yaklaşık 500 itfaiyeci, havadan 50 uçak ve helikopterin yardımıyla yerde vardiyalı olarak çalışıyor. 44 yaşındaki bir itfaiyeci ise geçen  Perşembe günü yangını söndürmeye çalışırken öldü.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 8

2 BİN 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin 600 kişi tahliye edildi. Bin 700 kişi altı köyden yerinden edildi ve Ronda kentindeki bir köşk de dahil olmak üzere diğer kasabalara yerleştirildi.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 9

İklim bilimcileri, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasından kaynaklanan küresel ısınmanın sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, sel ve fırtınalar gibi daha aşırı olayları tetiklediğini açıkladı.

İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 10

BÜYÜK ORMAN YANGINLARININ SAYISI ARTTI

Öte yandan, İspanya'da hükümeti tarafından yayımlanan resmi veriler, ülkenin bu yıl şimdiye kadar son on yılda ortalamadan daha az yangın yaşadığını gösterdi, ancak büyük orman yangınlarının sayısı (bin 200 dönümden fazla alanın etkilendiği) arttı.
İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 11
Bu yılın ilk sekiz ayında 19 büyük orman yangını yaşandı. 2011’den bu yana ilk sekiz ayda ortalama 14 büyük  orman yangını görülüyordu.
İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 12
İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 13
İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 14
İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi - 15

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