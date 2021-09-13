İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi

ntv.com.tr - AP - Reuters 13.09.2021 - 16:34
İspanya'nın güneyindeki itfaiye ekipleri, çok ihtiyaç duyulan yağmur için gökyüzüne bakıyor ve beş gün içinde 7 bin 700 hektarı (19 bin dönüm) alanı tahrip eden ve yaklaşık 2 bin 600 kişiyi evlerinden eden büyük bir orman yangınını söndürmeye yardımcı olabileceğini umuyor.
İspanyol yetkililer, Malaga eyaletindeki bir sıradağ olan Sierra Bermeja'daki yangını, gezegendeki değişen iklimin getirdiği aşırı türden yeni nesil bir yangın olarak tanımladı. "Mega yangınlar" ölümcül, geniş alanları etkileyen ve durdurulması zor olan felaket olaylarını beraberinde getiriyor.
Güney Endülüs bölgesinin itfaiye teşkilatı müdürü Juan Sánchez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son yıllarda ortaya çıkan en karmaşık yangınla karşı karşıyayız. Kırsal alanların terk edilmesinin ve küresel ısınmanın sonuçları hakkında çok konuşuyoruz. Bugün bu durumun sonuçlarını net bir şekilde görüyoruz” dedi.
Diğer taraftan yangından etkilenen bölge, yetkililerin alevlerin yaklaşık 40 kilometrelik bir çevre içinde tutulduğunu söylediği Cumartesi gününden bu yana ikiye katlandı.
Uzmanlar, kor bir bulutun kısa süre sonra yeni bir yangın noktasına yol açtığını ve sonunda yeni bir orman yangınına neden olduğunu söyledi. Pazartesi sabahı, alevlerin bulunduğu alan 85 kilometreye ulaştı.
İspanya'nın hava durumu ajansı AEMET, bugün bölgede yağmur yağacağını tahmin ettiğini duyurdu, ancak yağışların alevleri söndürmek için yeterli olup olmayacağı belli değil.
Yaklaşık 500 itfaiyeci, havadan 50 uçak ve helikopterin yardımıyla yerde vardiyalı olarak çalışıyor. 44 yaşındaki bir itfaiyeci ise geçen Perşembe günü yangını söndürmeye çalışırken öldü.
Öte yandan, yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin 600 kişi tahliye edildi. Bin 700 kişi altı köyden yerinden edildi ve Ronda kentindeki bir köşk de dahil olmak üzere diğer kasabalara yerleştirildi.
İklim bilimcileri, kömür, petrol ve doğal gazın yakılmasından kaynaklanan küresel ısınmanın sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, sel ve fırtınalar gibi daha aşırı olayları tetiklediğini açıkladı.