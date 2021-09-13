İspanya’da orman yangını: 2 bin 600 kişi yerinden edildi

19 BİN DÖNÜM ALAN KÜL OLDU

İspanya'nın güneyindeki itfaiye ekipleri, çok ihtiyaç duyulan yağmur için gökyüzüne bakıyor ve beş gün içinde 7 bin 700 hektarı (19 bin dönüm) alanı tahrip eden ve yaklaşık 2 bin 600 kişiyi evlerinden eden büyük bir orman yangınını söndürmeye yardımcı olabileceğini umuyor.