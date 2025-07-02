İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne?
Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, Katalonya özerk bölgesinde orman yangınlarını tetikledi. Tarlaları kül eden yangında iki kişi hayatını kaybetti.
Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar, orman yangınlarını da tetikledi.
46 dereceyi gören İspanya, bu yaz sıcak dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.
İspanya'da ilk büyük orman yangını, Katalonya özerk bölgesinde çıktı.
Cosco'da bir çiftlik sahibi ve bir işçi hayatını kaybetti.