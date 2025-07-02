İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne?

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, Katalonya özerk bölgesinde orman yangınlarını tetikledi. Tarlaları kül eden yangında iki kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne? - 1

Avrupa'yı kasıp kavuran aşırı sıcaklar, orman yangınlarını da tetikledi.

46 dereceyi gören İspanya, bu yaz sıcak dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

İspanya'da ilk büyük orman yangını, Katalonya özerk bölgesinde çıktı.

Cosco'da bir çiftlik sahibi ve bir işçi hayatını kaybetti.

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İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne? - 2

KAÇARKEN MAHSUR KALDILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre 32 ve 45 yaşlarındaki iki kurbanın, yanan alandan araçlarıyla kaçmaya çalışırken sıkıştığı, yaya olarak devam ettikleri ve bölgede mahsur kalarak yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Aktarılana göre itfaiyeciler, cansız bedenleri yangından etkilenen alanın çevresinde dolaşırken buldu.

İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne? - 3

NASIL BAŞLADI?

Yetkililer, 6 bin 500 hektardan fazla alanın etkilendiğini ve yerel saatle gece 10.30'dan sonra stabil hale geldiğini bildirdi.

İlk bulgulara göre yangının kaynağının tarım makineleri olduğu belirtiliyor.

İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne? - 4

YANMIŞ TARLADA BULUNDULAR

Oliola'da bir çiftlikte çalışan ve ölen iki kişinin içinde bulunduğu araç, bir başka çiftçi tarafından nehir kıyısındaki yanmış tarlalarda bulundu.

Yaklaşık 150 metre ileride, kurbanların cansız bedenleri, kendilerini korumaya çalıştıkları düşünülen büyük taşların altında bulundu.

Ayrıca, Cosco'daki bir samanlıkta üzerine çatı kiremidi düşen bir itfaiyeci yangın söndürme çalışmaları sırasında bacaklarından ciddi şekilde yaralandı.

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