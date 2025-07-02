İspanya'da orman yangınları: Nasıl çıktı, son durum ne?

YANMIŞ TARLADA BULUNDULAR

Oliola'da bir çiftlikte çalışan ve ölen iki kişinin içinde bulunduğu araç, bir başka çiftçi tarafından nehir kıyısındaki yanmış tarlalarda bulundu.

Yaklaşık 150 metre ileride, kurbanların cansız bedenleri, kendilerini korumaya çalıştıkları düşünülen büyük taşların altında bulundu.

Ayrıca, Cosco'daki bir samanlıkta üzerine çatı kiremidi düşen bir itfaiyeci yangın söndürme çalışmaları sırasında bacaklarından ciddi şekilde yaralandı.