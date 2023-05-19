İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye

İspanya'nın batısındaki Caceres kentinin kuzeyindeki Las Hurdes ve Sierra de Gata dağlık bölgelerinde iki gündür devam eden orman yangınlarından dolayı 700'den fazla kişinin tahliye edildi. Bununla birlikte, İspanya'da orman yangınları nedeniyle mart ayından bu yana 40 bin hektardan fazla alan kül oldu.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 1

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde, orman yangınının 2 bin 500 hektarlık alanı etkilediği belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 2

Henüz kontrol altına alınamayan yangının çevredeki üç yerleşim yerini tehdit ettiği, 700'den fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildikleri; bazılarının Caceres'in Moraleja ilçesindeki spor salonlarına yerleştirildiği, bazılarının da yakınlarının yanlarında misafir edildiği kaydedildi.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 3

14 UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Diğer yandan yangın söndürme çalışmalarına 165'i asker, 265'i itfaiyeci olmak üzere 500'e yakın kişinin katıldığı, havadan 14 uçak ve helikopterin de destek verdiği açıklandı.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 4

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yayılan ve ikinci dereceden tehlike alarmı verilen yangından dolayı bazı yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 5

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 6

40 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı mart ayından bu yana ülkede 40 bin hektardan fazla alan yandı.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 7
İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 8
İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 9
İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 10
İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye - 11
DAHA FAZLA GÖSTER