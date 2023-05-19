İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişiye tahliye

14 UÇAK VE HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Diğer yandan yangın söndürme çalışmalarına 165'i asker, 265'i itfaiyeci olmak üzere 500'e yakın kişinin katıldığı, havadan 14 uçak ve helikopterin de destek verdiği açıklandı.