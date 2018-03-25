İspanya'da polis ile göstericiler arasında olaylar çıktı!
Anadolu Ajansı
Bağımsızlık yanlıları, İspanya'nın iadesini istediği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınarak bir hapishaneye nakledilmesi üzerine bölge kentlerinde gösteri düzenlenmeye başladı.
-
1Bağımsızlık yanlıları, İspanya'nın iadesini istediği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınarak bir hapishaneye nakledilmesi üzerine bölge kentlerinde gösteri düzenlenmeye başladı.
-
2Karar, sonrası bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce ayrılıkçı, Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokağa çıktı.
-
3Göstericiler Barselona'da, merkezi hükümetin kontrolü altındaki özerk yönetim binasına doğru yürüyüşe geçti. Hükümet binası yakınında polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.
-
4Sık sık, "Baskıya karşı cumhuriyete doğru" ile "Genel grev" sloganlarının atıldığı protesto kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binası ile Alman Konsolosluğu önünde de gösteri düzenlenecek.
-
5Ayrılıkçı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Birliği (ANC) Başkanı Elisenda Paluzie, yaptığı açıklamada, Almanya'nın "seçilmiş bir başkanı tüm gerçekleri tahrif eden otoriter bir adalete teslim etmeyeceğini umduğunu" söyledi.
-
6Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) üyesi Carles Riera ise Katalonya'nın "durdurulmasını" ve genel greve gidilmesi çağrısı yaptı.
-
7Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bugün öğle saatlerinde Almanya'da gözaltına alınmış ve Kiel yakınlarında bulunan Neumünster kentindeki cezaevine götürülmüştü.
-
8Puigdemont ve kabinesinin 4 üyesi ile başka bir ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında cuma günü Avrupa çapında tutuklama kararı alınmıştı.
-
9Devlete isyan ile suçlanan ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin suçlu bulunmaları durumunda 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği ön görülüyor.
-
10
-
11
-
12
-
13