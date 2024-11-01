İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. İspanya, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketini yaşadı. Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edilirken uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Ölümlerin artması ve yeni fırtına tahmini nedeniyle "birçok kayıp insan" için arama çalışmaları sürüyor. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 1

İspanya, yakın tarihinin en ölümcül sel ve su baskını felaketleriyle sarsıldı. Valencia bölgesi normalde 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı, en az 158 kişi hayatını kaybetti. Ülke şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 2

Felakette yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 3

BİR YILLIK YAĞIŞ SEKİZ SAATTE YAĞDI

Bir yıllık yağışın sekiz saat içinde yağması sonucu harabeye dönen bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgeye 50 mobil morg getirdi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 4

Felakatin boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı. İşte Valensiya'nın uydudan çekilen öncesi  vesonrası fotoğrafları...

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 5
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 6
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 7
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 8
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 9
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 10
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 11
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 12
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 13
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 14
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 15
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 16
İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı - 17
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