İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 158'e çıktı
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. İspanya, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketini yaşadı. Meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edilirken uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Ölümlerin artması ve yeni fırtına tahmini nedeniyle "birçok kayıp insan" için arama çalışmaları sürüyor. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
İspanya, yakın tarihinin en ölümcül sel ve su baskını felaketleriyle sarsıldı. Valencia bölgesi normalde 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı, en az 158 kişi hayatını kaybetti. Ülke şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor.