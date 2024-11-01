İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. Uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Onlarca kayıp insan için arama çalışmaları sürerken, can kaybının artması bekleniyor. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 1

İspanya, yakın tarihinin en ölümcül sel ve su baskını felaketleriyle sarsıldı.

Valensiya bölgesi normalde bir yılda aldığı yağışı sekiz saatte aldı, en az 205 kişi hayatını kaybetti. İspanya, üç günlük yas ilan etti.

Ülke şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 2

BİR YILLIK YAĞMUR SEKİZ SAATTE YAĞDI

Felaketin en kötü vurduğu Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bildirildi.

İspanyol kurtarma ekipleri, hala kayıp olanları aramaya devam ederken, daha kötü hava tahminleri, kuzeyde fırtına alarmı verilmesine neden oldu.

Yerel yetkililer, hala kaç kişiden haber alınamadığını açıklamadı. 

Öte yandan Sivil Muhafızlar, selden etkilenen ticari alanları yağmalayan 11 kişiyi gözaltına aldı. Bunlardan dördüne hapis cezası verildi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 3

CAN KAYBININ ARTMASI BEKLENİYOR

Avrupa'da son yılların en ölümcül sel felaketi sonucu harabeye dönen bazı bölgelerde cansız bedenlerin teşhis edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgeye 50 mobil morg götürüldü.

Savunma Bakanı Margarita Robles, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Öte yandan La Liga'da Valencia-Real Madrid ve Villareal-Rayo Vallecano karşılaşmaları ile 2. ligde üç maç ertelendi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 4

UYDU GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERDİ

Felakatin boyutu uydu fotoğraflarına da yansıdı.

İşte Valensiya'nın uydudan çekilen öncesi  ve sonrası fotoğrafları...

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 5

YOLLAR GEÇİLEMEZ DURUMDA

Sel nedeniyle nehirlerin taşması sonucu köprüler, yollar, demiryolları ve binalar sürüklenerek bölgenin altyapısını tahrip etti.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, doğu bölgesindeki yaklaşık 80 km'lik yolun ciddi şekilde hasar gördüğünü ya da geçilemez hale geldiğini söyledi.

Yolların birçoğu, terk edilmiş arabalar tarafından kapatıldı. 

İspanya'da yetiştirilen narenciyenin yaklaşık üçte ikisini üreten Valensiya'dkai tarım arazileri sular altında kaldı.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 6

CAN KAYIPLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Felaketin üçüncü gününde hayatta kalanları bulma umutları azalıyor.

Yetkililerin hala kayıp olduğuna inandığı onlarca insanı aramak için insansız hava araçları ve köpeklerle donatılmış kurtarma ekipleri suda ilerleyerek enkazları arıyor.

Hükümet, arama, kurtarma ve lojistik görevleri için halihazırda sahada bulunan bin 200 askere ek olarak felaketin yaşandığı bölgelere 500 asker daha gönderdi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 7

ARABALARDAN ELEKTRİK ÇEKİLİYOR

Yaklaşık 75 bin ev hala elektriksizken, itfaiyeciler selde terk edilmiş arabalardan benzin çekerek jeneratörleri çalıştırıyor ve evlere elektrik sağlamaya çalışıyor.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için güneydeki Endülüs bölgesinden Valensiya'ya gelen ve araçların depolarındaki benzini toplamak için plastik bir tüp ve boş şişeler taşıyan bir itfaiyeci, Reuters'a, “Arabadan arabaya dolaşıp bulabildiğimiz benzini arıyoruz" dedi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 8

İNSAN KAYNAKLI YIKIM

Yaşanan trajedi, İspanya'nın modern tarihindeki en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji uzmanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür aşırı hava olaylarını daha sık ve yıkıcı hale getirdiğini söylüyor.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 9

BM KONFERANSINDA ÇAĞRI

Avrupalı yetkililer, İspanya'daki yıkıcı sel felaketinin, insanların doğayı tahrip etmesinin kendi kendine zarar veren etkilerini hatırlattığına işaret ederek, Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler biyoçeşitlilik konferansında çıkmaza giren delegeleri “harekete geçmeye” çağırdı.

Avrupa Komisyonu temsilcisi Florika Fink-Hooijer, Valensiya'da yaşanan felaketin, biyoçeşitlilik kaybı ile insan kaynaklı iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı vurguladığını söyledi.

İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı - 10
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