İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı

ARABALARDAN ELEKTRİK ÇEKİLİYOR

Yaklaşık 75 bin ev hala elektriksizken, itfaiyeciler selde terk edilmiş arabalardan benzin çekerek jeneratörleri çalıştırıyor ve evlere elektrik sağlamaya çalışıyor.



Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için güneydeki Endülüs bölgesinden Valensiya'ya gelen ve araçların depolarındaki benzini toplamak için plastik bir tüp ve boş şişeler taşıyan bir itfaiyeci, Reuters'a, “Arabadan arabaya dolaşıp bulabildiğimiz benzini arıyoruz" dedi.