İspanya'da sel felaketinin boyutu uydu görüntülerinde: Can kaybı 205'e çıktı
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükselirken ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. Uzmanlar daha kötü felaketler için uyarıda bulundu. Onlarca kayıp insan için arama çalışmaları sürerken, can kaybının artması bekleniyor. Uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
İspanya, yakın tarihinin en ölümcül sel ve su baskını felaketleriyle sarsıldı.
Valensiya bölgesi normalde bir yılda aldığı yağışı sekiz saatte aldı, en az 205 kişi hayatını kaybetti. İspanya, üç günlük yas ilan etti.
Ülke şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor.