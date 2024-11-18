İspanya'da selin bilançosu: 650 bin tonluk tarım ürünü yok oldu

Selin en çok vurduğu Valencia bölgesindeki Çiftçiler Birliğinden (AVA-Asaja) yapılan açıklamada ise en büyük kaybın "yapısal" alanlarda yaşandığı ve bölgede yoğun bulunan narenciye dışındaki üzüm bağları ve çiçek seralarının da altüst olduğu kaydedildi.