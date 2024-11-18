İspanya'da selin bilançosu: 650 bin tonluk tarım ürünü yok oldu
İspanya'da 29 Ekim'de Valencia başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran sel felaketinin 650 bin tonluk tarım ürününü yok ettiği bildirildi.Sel felaketinde 219'u Valensiya'da olmak üzere toplam 227 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise halen kayıp.
10 BİN ÇİFTÇİ ETKİLENDİ
İspanya Tarım Sigorta Kuruluşları Birliği (Agroseguro), şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketi ve fırtınanın tarım sektörüne tarihi zarar verdiğini açıkladı.
Agroseguro, selden dolayı 25 bin 500 hektarlık ekili tarım alanının zarar gördüğünü, 650 bin tonluk gıdanın çöpe gittiğini ve 10 binden fazla çiftçinin etkilendiğini belirtti.
Açıklamada, hasarın 250 milyon avroluk tutarının sigortalanmış olduğu duyuruldu.