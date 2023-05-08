İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı

İspanya aşırı sıcaklar nedeniyle zor günler yaşıyor. Ülkede su sıkıntısı baş gösterirken, İspanya Meteoroloji Enstitüsü (Aemet), ülkenin 1961'den bu yana en sıcak ve kurak nisan ayını geçirdiğini açıkladı.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 1

Aemet'in verilerinde, nisanda ülkede ortalama sıcaklık oranının 14,9 olarak tespit edildiği ve bunun "şimdiye kadar kayda geçen ortalamaların 3 derece üzerinde olduğu" belirtildi.

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İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 2

Nisanda gündüz en yüksek hava sıcaklıklarının normalin 4,7 derece üzerinde tespit edildiği bilgisini paylaşan Aemet, hava sıcaklıklarının özellikle ülkenin güneyindeki Endülüs ve Extremadura bölgeleriyle Castilla La Mancha'nın güneydoğusunda normalin çok üzerinde tespit edildiğini bildirdi.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 3

27 Nisan'da Kurtuba havaalanında 38,8, Sevilya'nın Moron de la Frontera ilçesinde 37,4 ve Sevilya ile Granada havaalanlarında 36,9 dereceye varan hava sıcaklıklarının rekor seviyeler olarak kayda geçtiği aktarıldı.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 4

KURAKLIK SORUNU

İspanya'da "nisan ayında düşen yağış oranı da 1961'den bu yana en düşük seviyede" oldu.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 5

Tarihinin en kurak nisan aylarından birini yaşayan İspanya'da, geçen ay metrekare başına 14,2 litre yağış düşerken, bunun 1991-2020 dönemine göre belirlenen nisan ortalamasının yüzde 22 altında olduğu kaydedildi.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 6

Diğer yandan Aemet, iklim değişikliğine bağlı olarak "İspanya'nın özellikle kıyı bölgelerinde bu hafta içinde şiddetli yağış beklendiği" uyarısında bulundu.

İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 7
İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 8
İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 9
İspanya'da son 60 yılın en sıcak ve kurak nisan ayı - 10
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