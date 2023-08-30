İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda

SON 62 YILIN EN SICAK YAZI

Sıcak hava dalgalarının erken başladığı ve sık görüldüğü İspanya'da istatistiklere göre 1961'den bu yana en sıcak yaz geçirilirken, son 60 yılın da en kurak üçüncü yılı yaşanıyor.