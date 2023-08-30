İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda

Kuraklık sorununun en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da barajlar ve göletlerdeki su seviyesi bu yıl ilk defa yüzde 30'un altına indi. İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 1

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık bültene göre, gerek tarım ve sanayi gerek evlerde kullanılan suyu sağlamaya yönelik barajlar ve göletlerdeki su rezervinin ülke genelinde ortalama yüzde 29,3'e gerilediği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 2

ÜLKENİN YÜZDE 40'INDA ACİL DURUM

Mevcut durumda ülkenin yüzde 40'ının su kıtlığı nedeniyle acil durumda olduğu belirtildi.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 3

Su sorunu özellikle su rezervinin yüzde 19,4'te olduğu Endülüs ve yüzde 24,1'de olan Katalonya bölgelerinde öne çıkıyor.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 4

SON 62 YILIN EN SICAK YAZI

Sıcak hava dalgalarının erken başladığı ve sık görüldüğü İspanya'da istatistiklere göre 1961'den bu yana en sıcak yaz geçirilirken, son 60 yılın da en kurak üçüncü yılı yaşanıyor.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 5

Diğer yandan elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajlardaki su rezervlerinin de yüzde 56'ya gerilediği, bunun son 10 yılın ortalamasının (yüzde 64,6) altında olduğu ifade edildi.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 6

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonundan itibaren özellikle ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yağış tahmininde bulunsa da uzmanlar, bunun sonbaharda devamlılığının olmaması halinde kuraklık sorununa çare olmayacağını savunuyor.

İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 7
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 8
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 9
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 10
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 11
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 12
İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda - 13
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