İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı: Barajlardaki su seviyesi kritik durumda
Kuraklık sorununun en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da barajlar ve göletlerdeki su seviyesi bu yıl ilk defa yüzde 30'un altına indi. İspanya'da 1961'den bu yana en sıcak yaz mevsimi yaşanıyor.
İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık bültene göre, gerek tarım ve sanayi gerek evlerde kullanılan suyu sağlamaya yönelik barajlar ve göletlerdeki su rezervinin ülke genelinde ortalama yüzde 29,3'e gerilediği bildirildi.