İspanya'da son durum: Can kaybı 211'e çıktı, selde kaybolanlar aranıyor
On yılların felaketinde İspanya'da en az 211 kişi hayatını kaybederken, bu sayının artmasından endişe ediliyor. Başbakan Pedro Sanchez, şiddetli selin vurduğu Valensiya bölgesinde kayıpları arama çalışması için10 bin asker ve polis takviyesi göndereceğini açıkladı. Yaralarını sarmaya çalışan Valensiyalılar, temizlik çalışmalarına yardımcı olmak için sokaklara döküldü.
İspanya, yıkıcı sel felaketinin ardından yaralarını sarmak için çabalıyor.
Kurtarma ekipleri bugün caansız bedenleri arama çalışmalarına yeniden başladı.
1973'ten bu yana en büyük felaketi yaşayan İspanya'da kasabalar günlerdir sular altında.
Altyapı harap olurken, hayatta kalanları bulma umudu azalıyor.