İspanya'da son durum: Can kaybı 211'e çıktı, selde kaybolanlar aranıyor

SANCHEZ, TAKVİYE ASKER GÖNDERİY0R

Şimdiye kadar 211 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölümlerin neredeyse tamamı, doğu Valensiya bölgesinde kaydedildi.

Binlerce asker, polis ve sivil muhafız burada ceset aramak için enkaz ve çamur temizliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, bugün yaptığı açıklamada, bölgeye 10 bin asker ve polis daha göndereceğini duyurdu.

Sanchez televizyonda yaptığı konuşmada, bölge liderinin 5 bin asker daha talebini kabul ettiğini ve 5 bin polis memuru ve sivil muhafızın daha görevlendirileceğini kendisine bildirdiğini söyledi.