İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı

İspanya’da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 12:16

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 1

'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı.

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 2

La Bisbal d'Emporda kasabasında dün dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı.

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 3

Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 4

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 5

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı - 6


Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

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