İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede

İspanya'nın doğusundaki Castellon bölgesindeki büyük orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Yetkililer, yangının geçen hafta perşembe günü başlamasından bu yana 4 bin hektardan fazla alanı sardığını ve ülkenin yangın sezonuna kurak koşullarda erken bir başlangıç yaptığını söyledi.
Yangının nedeninin ise henüz bilinmediği kaydedildi.
Castellon bölgesindeki acil servis ekipleri ise 8 köyde yaşayan yaklaşık bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Yaklaşık 40 kilometrekare alanda çok sayıda köyü etkileyen yangından dolayı tavuk, inek, keçi ve koyun gibi çok sayıda hayvanın da ahırlarda mahsur kaldığı belirtildi.
Köylüler, hayvanlarının yemsiz ve susuz kaldıklarını, kayıplarının çok büyük olduğunu söyledi.
Tahliye edilen sakinlerden bazılarının Kızıl Haç ve diğer hayır kurumları tarafından işletilen barınaklara taşındığı aktarıldı.
İspanyol ordusu ve ülkenin Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise yangını kontrol altına almak için ek destek gönderdi.