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İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan ve 7. gününe giren yılın ilk büyük orman yangını rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınmadı. Yangın 4 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül ederken, tahliye edilen 1500 kişinin halen evlerine dönemediği açıklandı.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 1

İspanya'nın doğusundaki Castellon bölgesindeki büyük orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 2

Yetkililer, yangının geçen hafta perşembe günü başlamasından bu yana 4 bin hektardan fazla alanı sardığını ve ülkenin yangın sezonuna kurak koşullarda erken bir başlangıç yaptığını söyledi.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 3

Yangının nedeninin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 4

BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Castellon bölgesindeki acil servis ekipleri ise 8 köyde yaşayan yaklaşık bin 500 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 5

Yaklaşık 40 kilometrekare alanda çok sayıda köyü etkileyen yangından dolayı tavuk, inek, keçi ve koyun gibi çok sayıda hayvanın da ahırlarda mahsur kaldığı belirtildi.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 6

Köylüler, hayvanlarının yemsiz ve susuz kaldıklarını, kayıplarının çok büyük olduğunu söyledi.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 7

Tahliye edilen sakinlerden bazılarının Kızıl Haç ve diğer hayır kurumları tarafından işletilen barınaklara taşındığı aktarıldı.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 8

İspanyol ordusu ve ülkenin Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ise yangını kontrol altına almak için ek destek gönderdi.

İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 9
İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 10
İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 11
İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 12
İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 13
İspanya'daki büyük yangın 7. gününde: Yerleşim yerleri tehlikede - 14
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