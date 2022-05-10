İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar, geçici sözleşmelere son verilip, kadrolu personel alımı yapılması talebiyle süresiz grev başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.05.2022 - 14:07

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - 1

Madrid'deki kamu hastanelerinde başlatılan grevden dolayı acil servisler ve kritik üniteler dışındaki tüm birimlerde sağlık personelinin ve hizmetlerin yüzde 50 düşürüleceği bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - 2

"TAHAMMÜL EDİLEMEYECEK BOYUTA ULAŞTI"

Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, "geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu" belirtildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - 3

Sendikalar, grevi sonlandırmak için Madrid özerk yönetiminden, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici sözleşmelerle çalıştırılan tüm doktorların kadroya alınmasını, geçici sözleşmelerle ilgili yönetmeliğin değiştirilmesini talep ediyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - 4

Avrupa Birliği standartlarına göre bölgesel olarak kamu hastanelerinde geçici sözleşmeli doktor çalıştırma oranının yüzde 8 olduğunu kaydeden sendika temsilcileri, Madrid'de bu oranın yüzde 53'ü bulduğunu belirtti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı - 5

Madrid özerk yönetim meclisi önünde gösteri yapan doktorlar, eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

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