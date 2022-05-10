İspanya'nın başkenti Madrid'de doktorlar süresiz grev başlattı

"TAHAMMÜL EDİLEMEYECEK BOYUTA ULAŞTI"

Doktorların bağlı olduğu sendika ve derneklerden yapılan açıklamalarda, "geçici sözleşmeli personel alımının suistimal edilerek tahammül edilemeyecek bir boyuta ulaştığı ve grevin zorunluluk olduğu" belirtildi.