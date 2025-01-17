İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor
2024 yılının Kasım ayında İspanya'nın en yaşlı kadını olarak kayıtlara geçen 111 yaşındaki Angelina Torres, uzun yaşamının sırlarını paylaştı. Gençliğinde spor yaptığı için hayatında hiç hastalanmadığını dile getiren Torres, sabahları sürdürdüğü minik bir rutinin de sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtti.
Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın büyük avantajları olduğunu dile getiren Torres, her sabah aksatmadan yaptığı bir alışkanlığı paylaştı. 111 yaşındaki kadın, sabah kahvaltısında bir bardak suya, birkaç damla limon ve bir çay kaşığı şeker eklediğini ifade etti.