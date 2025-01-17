İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın büyük avantajları olduğunu dile getiren Torres, her sabah aksatmadan yaptığı bir alışkanlığı paylaştı. 111 yaşındaki kadın, sabah kahvaltısında bir bardak suya, birkaç damla limon ve bir çay kaşığı şeker eklediğini ifade etti.