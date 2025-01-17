İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor

2024 yılının Kasım ayında İspanya'nın en yaşlı kadını olarak kayıtlara geçen 111 yaşındaki Angelina Torres, uzun yaşamının sırlarını paylaştı. Gençliğinde spor yaptığı için hayatında hiç hastalanmadığını dile getiren Torres, sabahları sürdürdüğü minik bir rutinin de sağlığını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor - 1

Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın büyük avantajları olduğunu dile getiren Torres, her sabah aksatmadan yaptığı bir alışkanlığı paylaştı. 111 yaşındaki kadın, sabah kahvaltısında bir bardak suya, birkaç damla limon ve bir çay kaşığı şeker eklediğini ifade etti.

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İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor - 2

Torres, uzun yaşam üzerindeki genetik etkilerin de gözardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Torres'un annesi 100 yaşına ulaşamadan birkaç hafta önce vefat etmiş, ablası ise 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

İspanya'nın en yaşlı kadını uzun ömrünün sırrını verdi: Her sabah suya birkaç damla ekliyor - 3

Angelina Torres'in uzun yaşamındaki bir diğer önemli unsur, çevresindeki herkese karşı daima nazik ve samimi olması. ''Ben bir melek değilim ama insanlarla sohbet etmeyi ve yardımlaşmayı seviyorum'' diyen Torres, güçlü sosyal ilişkilerin de ömür uzattığını iddia etti.

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