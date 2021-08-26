İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü

Yıllar boyunca, nitrat yüklü akan suyun lagüne girerek, derinlerdeki oksijen seviyelerini azaltan büyük bir alg patlamasına neden olduğu bildirilirken Ötrofikasyon denen durumun, oksijen eksikliği nedeniyle su ekosistemlerinin çökmesine neden olan çevresel bir tehlike olduğu aktarıldı.