İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü

İspanya'nın bir zamanlar lagün cenneti olan ve tarımsal kirlilik nedeniyle her geçen gün ölen Mar Menor kıyılarında, son 10 gün içinde beş ton balık ve kabuklu hayvan karaya vurdu.

ntv.com.tr 26.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 14:48

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 1

İspanya’nın önemli kıyı şeritlerinden biri olan ve bir zamanların ünlü tatil bölgesi Mar Menor'da kirlilik, deniz canlılarını derinden etkiledi.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 2

Bölgede son 10 gün içerisinde beş ton balık ve deniz canlısı karaya vururken bölgede deniz canlılarının hayatta kalabilmek için deniz yüzeyine çıktığı açıklandı.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 3

Ölen deniz canlıların sayısının çokluğundan yaşayan canlıların oksijensiz kaldığı aktarılırken ülkenin Murcia bölgesindeki deniz kirliliği üzerine acil önlem soruları gündeme geldi.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 4

Pazartesi günü, bölge yetkilileri 4,5 ila 5 ton ölü deniz canlısını kaldırdıklarını, ancak hala birçok canlının ölmekte olduğunu söyledi.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 5

Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) Çarşamba günü attığı twitte, "Mar Menor'daki en kötü vahşi yaşam ölümleri henüz bitmedi" dedi.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 6

Ölü sayısının yetkililer tarafından verilenin iki katı olabileceğinden endişe ettiğini belirten bölgesel koruma örgütü ANSE'nin direktörü Pedro Garcia, "Bu korkunç bir durum" diye konuştu.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 7

Avrupa'nın en büyük tuzlu su lagünlerinden biri olan Mar Menor, bölgede yapılan yoğun tarımdan kaynaklanan yıllarca süren besin kirliliğinin bir sonucu olarak zehirlendiği belirtildi.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 8

Ülkedeki uzmanlar, suya sızan gübrelerden yüzlerce ton nitratın neden olduğu oksijen eksikliği nedeniyle balıkların öldüğünü belirtiyor.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 9

Yıllar boyunca, nitrat yüklü akan suyun lagüne girerek, derinlerdeki oksijen seviyelerini azaltan büyük bir alg patlamasına neden olduğu bildirilirken Ötrofikasyon denen durumun, oksijen eksikliği nedeniyle su ekosistemlerinin çökmesine neden olan çevresel bir tehlike olduğu aktarıldı.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 10

Bugün lagünü ziyaret eden Çevre Bakanı Teresa Ribera ise, bölgesel hükümeti, son 40 yılda on kat büyüyen yoğun bir tarım alanı olan Campo de Cartagena'daki çiftçiliklerde meydana usulsüzlüklerine göz yummakla suçladı.

İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 11
İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 12
İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 13
İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü - 14

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