İspanya'nın Mar Menor kıyılarında tonlarca balık öldü

ntv.com.tr 26.08.2021 - 14:46 | Son Güncelleme : 26.08.2021 - 14:48
İspanya’nın önemli kıyı şeritlerinden biri olan ve bir zamanların ünlü tatil bölgesi Mar Menor'da kirlilik, deniz canlılarını derinden etkiledi.
Bölgede son 10 gün içerisinde beş ton balık ve deniz canlısı karaya vururken bölgede deniz canlılarının hayatta kalabilmek için deniz yüzeyine çıktığı açıklandı.
Ölen deniz canlıların sayısının çokluğundan yaşayan canlıların oksijensiz kaldığı aktarılırken ülkenin Murcia bölgesindeki deniz kirliliği üzerine acil önlem soruları gündeme geldi.
Pazartesi günü, bölge yetkilileri 4,5 ila 5 ton ölü deniz canlısını kaldırdıklarını, ancak hala birçok canlının ölmekte olduğunu söyledi.
Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) Çarşamba günü attığı twitte, "Mar Menor'daki en kötü vahşi yaşam ölümleri henüz bitmedi" dedi.
Ölü sayısının yetkililer tarafından verilenin iki katı olabileceğinden endişe ettiğini belirten bölgesel koruma örgütü ANSE'nin direktörü Pedro Garcia, "Bu korkunç bir durum" diye konuştu.
Avrupa'nın en büyük tuzlu su lagünlerinden biri olan Mar Menor, bölgede yapılan yoğun tarımdan kaynaklanan yıllarca süren besin kirliliğinin bir sonucu olarak zehirlendiği belirtildi.
Ülkedeki uzmanlar, suya sızan gübrelerden yüzlerce ton nitratın neden olduğu oksijen eksikliği nedeniyle balıkların öldüğünü belirtiyor.
Yıllar boyunca, nitrat yüklü akan suyun lagüne girerek, derinlerdeki oksijen seviyelerini azaltan büyük bir alg patlamasına neden olduğu bildirilirken Ötrofikasyon denen durumun, oksijen eksikliği nedeniyle su ekosistemlerinin çökmesine neden olan çevresel bir tehlike olduğu aktarıldı.
Bugün lagünü ziyaret eden Çevre Bakanı Teresa Ribera ise, bölgesel hükümeti, son 40 yılda on kat büyüyen yoğun bir tarım alanı olan Campo de Cartagena'daki çiftçiliklerde meydana usulsüzlüklerine göz yummakla suçladı.