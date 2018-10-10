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İspanya'nın turizm cennetini sel vurdu: 5 ölü

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı

İspanya'nın turizm cenneti Mayorka adasında şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle en az 5 kişi öldü. Sel nedeniyle 9 kişi de kayboldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez felaketin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

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    Adadaki kasabalardan selden en çok etkilenen Sant Llorenc Belediye Başkan Yardımcısı Antonia Bauza, ölenlerden ikisinin İngiliz vatandaşı, diğer 3 kişinin ise yerel halktan olduğunu söyledi.
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    Kırsal alanlardan sorumlu güvenlik teşkilatı Guardia Civil'den yapılan açıklamada ise 9 kişinin kaybolduğu belirtildi.
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    Aralarında Guardia Civil üyelerinin de olduğu 300 kişi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yardım için bölgeye 80 asker sevk edildi.
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    Yaklaşık 200 kişi de tahliye edilerek spor tesislerine ve bir hipodroma yerleştirildi.
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    Hükümet, olayı "yıkıcı" olarak değerlendirirken, Başbakan Pedro Sanchez'in gün içinde bölgeye gideceği açıklanmıştı. Parlamentoda ise bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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    İspanya'nın Mayorka adasında gece metrekareye 232,8 litre yağış düştüğünü duyuran İspanya Meteoroloji Ajansı, şiddeti azalsa da yağmurun bugün de devam edeceği uyası yaptı.
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