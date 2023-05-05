İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı

İspanya'nın güneybatısında yer alan Valencia kentine geçen ay hiç yağmur yağmadı. Bölgede, 1927 yılından beri görülen en kurak ilkbahar yaşanırken, tarım alanları zarar gördü ve binlerce kişi susuz kaldı.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 1

İspanya Meteoroloji Ajansı’nın (AEMET) bildirdiğine göre, 1927'den bu yana ilk kez Nisan ayında Valencia şehrine tek bir damla yağmur  yağmadı .Bu nadir olay, kayıtların tutulmaya başlandığı bir buçuk asır öncesinden bu yana sadece üç kez meydana geldi: 1899, 1927 ve 2023 yıllarında.

DÜNYA HABERLERİ

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 2

Valencia'nın 5 Mart'tan bu yana  hiç yağış görmemiş olması endişeleri arttırıyor. Bölgedeki bazı alanlar ise 8 Şubat'tan bu yana hiç yağmur almadı.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 3

SICAKLIK REKORU KIRILDI

Bununla birlikte kentte alışılmadık derecede kuru hava, rekor sıcaklıklarla aynı zamana denk geldi.  Nisan ayında Valencia bölgesinin bazı kesimleri, 36,2 dereeye kadar yükselen sıcaklıklarla yerel rekorları kırdı.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 4

Diğer taraftan,  sıcak ve kuru hava İspanya'nın uzun vadeli kuraklığını şiddetlendirip birçok tarım ürününe zarar verdi. 

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 5

İspanya'nın güneyinde yer alan Sierra Boyera barajının kuruması nedeniyle ise binlerce kişi susz kaldı.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 6
İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 7
İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 8

Red Electrica'nın verilerine göre, Nisan ayında ülke 3.563 gigawatt güneş enerjisi üretti - Nisan 2022'ye kıyasla %38'lik bir artış ve geçen Temmuz ayında kırılan bir önceki aylık rekordan %5,4 daha fazla.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 9

Toplamda yenilenebilir enerji İspanya'nın elektrik üretiminin %52,1'ini oluştururken, nükleer enerji de %21,7'lik bir paya sahip oldu.

İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı - 10
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