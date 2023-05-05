İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı

İspanya Meteoroloji Ajansı’nın (AEMET) bildirdiğine göre, 1927'den bu yana ilk kez Nisan ayında Valencia şehrine tek bir damla yağmur yağmadı .Bu nadir olay, kayıtların tutulmaya başlandığı bir buçuk asır öncesinden bu yana sadece üç kez meydana geldi: 1899, 1927 ve 2023 yıllarında.