İspanya'nın Valencia şehrinde son 90 yılın en kurak baharı

İspanya Meteoroloji Ajansı’nın (AEMET) bildirdiğine göre, 1927'den bu yana ilk kez Nisan ayında Valencia şehrine tek bir damla yağmur yağmadı .Bu nadir olay, kayıtların tutulmaya başlandığı bir buçuk asır öncesinden bu yana sadece üç kez meydana geldi: 1899, 1927 ve 2023 yıllarında.
Valencia'nın 5 Mart'tan bu yana hiç yağış görmemiş olması endişeleri arttırıyor. Bölgedeki bazı alanlar ise 8 Şubat'tan bu yana hiç yağmur almadı.
Bununla birlikte kentte alışılmadık derecede kuru hava, rekor sıcaklıklarla aynı zamana denk geldi. Nisan ayında Valencia bölgesinin bazı kesimleri, 36,2 dereeye kadar yükselen sıcaklıklarla yerel rekorları kırdı.
Diğer taraftan, sıcak ve kuru hava İspanya'nın uzun vadeli kuraklığını şiddetlendirip birçok tarım ürününe zarar verdi.
İspanya'nın güneyinde yer alan Sierra Boyera barajının kuruması nedeniyle ise binlerce kişi susz kaldı.
Red Electrica'nın verilerine göre, Nisan ayında ülke 3.563 gigawatt güneş enerjisi üretti - Nisan 2022'ye kıyasla %38'lik bir artış ve geçen Temmuz ayında kırılan bir önceki aylık rekordan %5,4 daha fazla.
Toplamda yenilenebilir enerji İspanya'nın elektrik üretiminin %52,1'ini oluştururken, nükleer enerji de %21,7'lik bir paya sahip oldu.