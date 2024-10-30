İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı

Acil durum hizmetleri, halkı her türlü karayolu seyahatinden kaçınmaya ve resmi kaynaklardan gelecek güncellemeleri takip etmeye çağırdı.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sanchez, şu ifadeleri kullandı: "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım."