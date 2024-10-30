İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı
Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Doğudaki özerk Valensiya bölgesinde 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge lideri Carlos Mazon, bazı insanların erişilemeyen yerlerde mahsur kaldığını söyledi. 300 yolcu taşıyan bir tren ise Malaga yakınlarında raydan çıktı. Başbakan Pedro Sanchez, gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı. İspanya Futbol Federasyonu, Valencia'nın bugün oynacağı Copa Del Rey maçını erteledi.
İspanyol yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin, arabaları sürüklediğini, köy sokaklarını nehre çevirdiğini ve demiryolu hatları ile otoyolları tahrip ettiğini bildirdi.
Açıklamada, dün yolları ve kasabaları sular altında bırakan sağanak yağışların ardından İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesini etkisi altına alan sellerde en az 62 kişinin öldüğünü söyledi.
Gece boyunca sosyal medyada paylaşılan onlarca videoda insanların sel sularına kapıldığı, bazılarının sürüklenmemek için ağaçlara tırmandığı görülüyor.