İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı

Güney Avrupa ülkesi İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Doğudaki özerk Valensiya bölgesinde 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge lideri Carlos Mazon, bazı insanların erişilemeyen yerlerde mahsur kaldığını söyledi. 300 yolcu taşıyan bir tren ise Malaga yakınlarında raydan çıktı. Başbakan Pedro Sanchez, gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı. İspanya Futbol Federasyonu, Valencia'nın bugün oynacağı Copa Del Rey maçını erteledi.

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 1

İspanyol yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı selin, arabaları sürüklediğini, köy sokaklarını nehre çevirdiğini ve demiryolu hatları ile otoyolları tahrip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, dün yolları ve kasabaları sular altında bırakan sağanak yağışların ardından İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesini etkisi altına alan sellerde en az 62 kişinin öldüğünü söyledi.

Gece boyunca sosyal medyada paylaşılan onlarca videoda insanların sel sularına kapıldığı, bazılarının sürüklenmemek için ağaçlara tırmandığı görülüyor.

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İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 2

Valensiya bölge lideri Carlos Mazon, düzenlediği basın toplantısında bazı insanların erişilemeyen yerlerde tecrit edilmiş halde kaldığını söyledi.

Mazon, "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz" dedi.

Bölgede 1996 yılından bu yana, şiddetli yağış kaynaklı en büyük felaketin meydana geldiğini ifade etti.

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 3

Öte yandan içinde yaklaşık 300 kişinin bulunduğu bir yüksek hızlı tren Malaga yakınlarında raydan çıktı. Ancak demiryolu yetkilileri kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Valensiya şehri ile başkent Madrid arasındaki hızlı tren seferleri ve bazı banliyö hatları da kesintiye uğradı.

İspanya futbol federasyonu (RFEF) Valencia'nın bugün oynacağı Copa Del Rey maçını erteledi.

İspanya'nın devlet hava durumu ajansı AEMET'e göre fırtınaların yarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Valensiya'da kırmızı alarm ilan ederken, Turis ve Utiel gibi bazı bölgelerde 200 mm yağış kaydedildi. 

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 4

Acil durum hizmetleri, halkı her türlü karayolu seyahatinden kaçınmaya ve resmi kaynaklardan gelecek güncellemeleri takip etmeye çağırdı.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sanchez, şu ifadeleri kullandı: "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." 

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 5

Kraliyet Sarayı ise şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ettiklerini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi: "Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz."

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 6

İspanya son yıllarda benzer sonbahar fırtınaları yaşadı.

Ülke bir yandan bu yılın başlarında yaşanan şiddetli kuraklığın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bilim insanları, aşırı hava olaylarındaki artışın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

İspanya'yı sel vurdu: Valensiya'da 62 kişi öldü, Malaga'da yolcu treni raydan çıktı - 7
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