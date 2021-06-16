İspanya’yı sokağa döken cinayet: Bir ve altı yaşlarındaki iki kızını öldürüp okyanusa attı

ANNENİN AÇIK MEKTUBU: BİR İNSAN, KENDİ MASUM ÇOCUKLARINI NASIL ÖLDÜREBİLİR?

Çocukların annesi Beatriz Zimmermann halka açık bir mektup yayınlayarak, “Bu bir insanın yapabileceği en korkunç şey. Bir insan kendi masum çocuklarını nasıl öldürebilir? Olayı duyduğum anda dünya başıma yıkıldı. Hayatlarını kurtaramamak ruhumu acıtıyor. Keşke o anda orada olup ellerini tutsaydım da birlikte ölebilseydim. Ama bu olamazdı, çünkü Tomas, hayatım boyunca durmadan acı çekmemi istedi” dedi.