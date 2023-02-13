İspanyol arama kurtarma ekibinden Türk halkının dayanışmasına övgü

"İYİ BİR İŞ ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Sınır Tanımayan İtfaiyeciler (Bomberos sin Fronteras) ekibinden Cinthia Morales, "İyi bir iş çıkardığımız için memnun bir şekilde dönüyoruz. Çok zordu ve gücümüzün el verdiği ölçüde, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler. Gerçekten her türlü çabayı gösterdik. Bu yüzden vicdanımız rahat şekilde dönüyoruz." dedi.