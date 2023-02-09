İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz

"KAHRAMAN OLAN SİZLERSİNİZ"

Üst üste konulmuş pidelerin göründüğü bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan ekip, "Bu yiyecekleri depremzedelere teslim etmemiz için yolda bizi adeta durdurdular. Kahvaltı ve tatlı parasını vermemize de izin vermiyorlar. Bütün halk acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, kahraman olan sizlersiniz. Biz sadece sizin umudunuz." ifadelerini kullandı.