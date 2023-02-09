İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetli depremler Türkiye ve Suriye'de yaklaşık 18 bin can kaybına neden oldu. Onlarca ülke, zamana karşı yarışan yerli gönüllere yardım için arama-kurtarma ekipleri gönderdi. İspanyol arama-kurtarma ekibi ise sosyal medya hesabından pidelerin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak duygulandırdı. Yapılan paylaşımda, "Bu pideleri depremzedelere göndermemizi istediler. Bize kahvaltı ve tatlı parasını ödememiz için izin vermiyorlar. Bütün halk acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, kahraman olan sizlersiniz. Biz sadece sizin umudunuz." denildi.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 1

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 2

İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 3

Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 4

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Bununla birlikte, Adıyaman'a ulaşan İspanyol yardım ekibi, Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 5

"KAHRAMAN OLAN SİZLERSİNİZ"

Üst üste konulmuş pidelerin göründüğü bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan ekip, "Bu yiyecekleri depremzedelere teslim etmemiz için yolda bizi adeta durdurdular. Kahvaltı ve tatlı parasını vermemize de izin vermiyorlar. Bütün halk acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, kahraman olan sizlersiniz. Biz sadece sizin umudunuz." ifadelerini kullandı.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 6

Öte yandan, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.

İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 7
İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 8
İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 9
İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 10
İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz - 11

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