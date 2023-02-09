İspanyol kurtarma ekibinden duygulandıran paylaşım: Kahraman olan sizlersiniz

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İspanya'dan İstanbul'a gelen ekip, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağıyla Adıyaman’a gönderildi.
İspanya’nın Sevilla, Valensiya, Granada ve Almeria şehirlerinden 46 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’na indi.
Buradan otobüsle Atatürk Havalimanı’na getirilen arama kurtarma ekibi, TSK’nın askeri kargo uçağıyla depremlerin ardından yardım faaliyetleri için belirlenen lojistik ve ulaşım üssü Adıyaman’a hareket etti.
Bununla birlikte, Adıyaman'a ulaşan İspanyol yardım ekibi, Twitter hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Üst üste konulmuş pidelerin göründüğü bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan ekip, "Bu yiyecekleri depremzedelere teslim etmemiz için yolda bizi adeta durdurdular. Kahvaltı ve tatlı parasını vermemize de izin vermiyorlar. Bütün halk acil durum ekiplerine döndü. Unutmayın, kahraman olan sizlersiniz. Biz sadece sizin umudunuz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu İspanya ekibinin yanında 14 de arama köpeği bulunuyor.