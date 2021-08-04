İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetin bazı uluslararası yardım tekliflerini reddettiği yönündeki eleştirilere yanıt olarak, Türkiye'nin uçak ve helikopter tekliflerine öncelik vererek birçok teklifi değerlendirdiğini söyledi. Fransa ve Yunanistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin kendi ihtiyaçları yangınları nedeniyle tekliflerini geri çektiklerini söyledi.