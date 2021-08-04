İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler

Türkiye sekiz gündür ülkenin güneyinde ve batısında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Şimdiye kadar 160 yangın kontrol altına alınırken 5 ilde 14 yangını söndürme çalışmalarının sürüyor. Yangınla mücadeleye Türk ekiplerin yanı sıra Rusya, İran, Ukrayna, Azerbaycan, İspanya ve Hırvatistan gelen uzmanlar da katılıyor. İspanyol ve Hırvat pilotların yangınla mücadelesine ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

ntv.com.tr - Reuters 04.08.2021 - 12:13

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 1

Türkiye’de şu anda Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'de 14 noktada yangın devam ediyor. 

Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki yamaçlardan ve ormanlardan halen siyah dumanlar yükseliyor. 

YANGINLARDA SON DURUM

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 2

İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine, dün Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı. 

Reuters haber ajansı; İspanyol ve Hırvat ekiplerin yangınlara müdahalesine ilişkin yeni görüntüler yayınladı. 

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 3

İSPANYA'DAN DOSTLUK MESAJI

Diğer taraftan, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün Twitter'dan hesabından Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman'a vardığını duyurmuştu. Uçakların Türkiye'ye gönderilmesi esnasında İspanya Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabında İngiliz yazar William Shakespeare'den bir alıntı yaparak dostluk mesajı verdi ve büyük beğeni topladı: 

 “Biz bu dünyaya kardeş olarak geldik; O halde el ele yürüyelim.”

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 4

İspanyol Askeri Acil Durum Birimi (UME) üyesi Yarbay Vicente Franco ise, dün Reuters’a verdiği demeçte, "İki itfaiyeci şimdiden Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki ilk görevlerine başladı. Bundan sonra yangının nasıl geliştiğini göreceğiz ve söndürmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İspanyol Silahlı Kuvvetleri olarak  dostumuz Türk halkına yardım edebileceğimiz için mutluyuz” dedi.

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 5

Diğer taraftan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetin bazı uluslararası yardım tekliflerini reddettiği yönündeki eleştirilere yanıt olarak, Türkiye'nin uçak ve helikopter tekliflerine öncelik vererek birçok teklifi değerlendirdiğini söyledi. Fransa ve Yunanistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin kendi ihtiyaçları yangınları nedeniyle tekliflerini geri çektiklerini söyledi. 

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 6

Meteoroloji yetkilileri tarafından yayınlanan haritalara göre, yangınları körükleyen sıcak hava dalgası, Türkiye'nin güneybatısında aylarca süren olağanüstü kuru havanın ardından geldi. 

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 7

136 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre, Türkiye’de bu yıl  normalden 3 kat fazla sayıda yangın çıktı ve136 bin hektardan fazla alan yandı.

İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 8
Söz konusu alanın,  bütün yıl boyunca yanan alandan üç kat fazla olduğu açıklandı.
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 9
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 10
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 11
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 12
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 13
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 14
İspanyol ve Hırvat pilotlar Türkiye'de: Havadan ilk görüntüler - 15

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