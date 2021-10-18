İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı

İspanya'da kadın yazar Carmen Mola, "Planeta" edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu olay edebiyat dünyasında tartışma yaratırken, feminist bir kitabevi Mola'nın kitaplarını artık satmayacağını açıkladı.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 18.10.2021 - 11:38

İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 1
İspanya'da 15 Ekim gecesinde düzenlenen ve Carmen Mola'nın layık görüldüğü "Planeta" ödülünün töreninde, ödülü almak için çağırılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Matinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.
İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 2
"La novia gitana", La red purpura" ve "La Nena en Alfaguara" adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola'nın kim olduğu hep saklanmıştı.

İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 3

LİSE ÖĞRETMENİ OLDUĞU SANILIYORDU

İspanyol basını, yayınevinin çoğu zaman Mola için Madrid'de bir lise öğretmeni olduğunu ve öne çıkmak istemediğini söylediğini yazdı.
İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 4

"HİÇBİR ZAMAN BİR KADININ ARKASINA SIĞINMADIK"

Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, "Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi." dedi.
İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 5

FEMİNİST KİTABEVİNDEN TEPKİ

Madrid'deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola'nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.
İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı - 6
İspanyol edebiyatında Carmen Mola isminin bundan sonra devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.

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