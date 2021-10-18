İspanyol yazar Carmen Mola'nın, mahlas kullanan üç erkek olduğu ortaya çıktı

İspanya'da kadın yazar Carmen Mola, "Planeta" edebiyat ödülünü kazanınca, böyle bir kişinin aslında var olmadığı, üç erkek yazarın bu mahlası kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu olay edebiyat dünyasında tartışma yaratırken, feminist bir kitabevi Mola'nın kitaplarını artık satmayacağını açıkladı.

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Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 18.10.2021 - 11:16

İspanya'da 15 Ekim gecesinde düzenlenen ve Carmen Mola'nın layık görüldüğü "Planeta" ödülünün töreninde, ödülü almak için çağırılan Mola yerine kürsüye Antonio Mercero, Jorge Diaz ve Agustin Matinez adlarındaki üç erkek yazar çıktı.

"La novia gitana", La red purpura" ve "La Nena en Alfaguara" adlı kitaplarla bu zamana kadar yüksek satışlar elde eden Carmen Mola'nın kim olduğu hep saklanmıştı.





LİSE ÖĞRETMENİ OLDUĞU SANILIYORDU İspanyol basını, yayınevinin çoğu zaman Mola için Madrid'de bir lise öğretmeni olduğunu ve öne çıkmak istemediğini söylediğini yazdı.

"HİÇBİR ZAMAN BİR KADININ ARKASINA SIĞINMADIK" Gerçeğin ödül töreninde ortaya çıkmasıyla yaşanan tartışmalara cevap veren üç İspanyol yazar, "Hiçbir zaman üç erkek olarak bir kadının arkasına saklanmadık. Saklandığımız bir isimdi." dedi.

FEMİNİST KİTABEVİNDEN TEPKİ Madrid'deki bir feminist kitabevi ise bu olaydan sonra Carmen Mola'nın kitaplarının raflardan kaldırılması kararı aldığını açıkladı.

İspanyol edebiyatında Carmen Mola isminin bundan sonra devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.