İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 43 gündür devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 12 bin 300 olduğunu duyuran Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 43 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 daha artarak 12 bin 300 olduğunu, ölenlerin en az 5 bininin çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 2

GAZZE HÜKÜMETİ: İSRAİL ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ 500 HASTAYI SOKAĞA ATTI

İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin dolmasıyla Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 3

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada "tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 4

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 5

BM'DEN MESAJ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 6

"Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz." ifadelerini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı.

Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 7

"ARTIK İNSANLIĞIN GALİP GELMESİ LAZIM"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, "Gazze'de El-Fahura Okulu'nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor - 8

UNRWA OKULU BOMBALANDI

İsrail ordusunun Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu'nu bombaladığını belirtmişti.

İsrail saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarılmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulu'nun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedilmişti.

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