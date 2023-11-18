İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 43 gündür devam ediyor. İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 12 bin 300 olduğunu duyuran Gazze'deki hükümet, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntülerin görüldüğünü belirterek, "Katliam ve zulüm sonlanmalı." açıklamasında bulundu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 43 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.
Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 300 daha artarak 12 bin 300 olduğunu, ölenlerin en az 5 bininin çocuk, 3 bin 300’ünün de kadın olduğunu duyurdu.