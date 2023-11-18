İsrail, 500 hastayı dışarı attı: Gazze'de dram büyüyor

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.



Açıklamada "tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.



Gazze’deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.