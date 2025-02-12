İsrail, 8 aylık hamile kadını öldürdü: Şalabi'nin hikayesi zulmü ortaya koydu

"KUŞATMA KÖTÜLEŞİRSE DOĞURAMAYACAĞINI BİLİYORDU"

58 yaşındaki Muhammed Şula, oğlu ve gelininin geçen hafta İsrail insansız hava araçları gökyüzünde dolaşırken ve bebeklerinin doğum tarihi yaklaşırken Nur Şems'ten kaçış planları yapmaya başladıklarını söyledi.

Oğlu, “Sürekli (Şalabi) için endişeleniyordu. Kuşatma daha da kötüleşirse bebeği doğuramayacağını biliyordu” dedi.

İsrail'de inşaat işçisi olarak çalışan ve İsrail hükümetinin yaklaşık 200 bin Filistinli işçinin topraklarına girişini yasaklamasının ardından işini kaybeden Yazan Şula, baba olmak için sabırsızlandığını söyledi.

Sessiz ve nazik olarak tanımladığı Şalabi’nin onun için bir kız çocuğu gibi olduğunu ve oğluyla evlendikten 18 ay sonra Nur Şems'teki evlerine taşındığını belirtti. “Bu bebek için yaşıyorlardı” diye ekledi.