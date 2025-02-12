İsrail, 8 aylık hamile kadını öldürdü: Şalabi'nin hikayesi zulmü ortaya koydu
Gazze'deki ateşkes sonrası işgal altındaki Batı Şeria'ya tanklarını yığan İsrail ordusu, Nur Şems mülteci kampında 8 aylık hamile bir kadını öldürdü. Saldırı ve baskınların artmasıyla evinden kaçmak zorunda kalan Şalabi, vurulmadan yalnızca birkaç dakika önce eşinin babasını arayarak yardım istemişti. Amerikan Associated Press haber ajansı, Şalabi'nin hikayesini anlattı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında pazar günü hamile bir kadını öldürdü.
Amerikan Associated Press ajansında yer alan habere göre 23 yaşındaki Sondos Şalabi, pazar gecesi eşi Yazan Şula’nın babası Muhammed Şula’yı aradı.
Şula, ilk çocuğuna sekiz aylık hamile olan gelininin fısıldayarak konuştuğunu ve sesinde panik olduğunu söyledi.
Hamile kadın, “Yardım edin, lütfen. Bizi kurtarmak zorundasınız” dedi.
Bu telefondan birkaç dakika sonra İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldü.
Yine pazar günü, birkaç sokak ötede, 21 yaşındaki bir Filistinli kadın daha İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Genç kadın, Evinin kapısına yaklaştığı sırada yerleştirilen bir patlayıcı infilak etti.