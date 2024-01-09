İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı

YARDIM ÇAĞRISI

Binlerce yaralının dışarda tedavi edilmesi için Refah dahil tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bu kadar çok sayıda yaralıyı tedavide yetersiz kalması nedeniyle 6 bin yaralının dışarıda tedavi edilmesinin derhal onaylanması istendi.

Gazze ve Kuzey Gazze illerinde, çeşitli uluslararası kuruluşlarca da teyit edildiği üzere gerçek bir açlık yaşandığı aktarılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki açlık ve susuzluk politikasından tamamen uluslararası toplum, ABD ve İsrail sorumlu tutuldu.