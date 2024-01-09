İsrail, 94 günde Gazze Şeridi'nde 69 bin konutu tamamen yıktı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 69 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi. Saldırılarda 290 bin konut, 295 eğitim kurumu ve 240 cami kısmen, 138 cami, 134 hükümet binası, 95 okul ve üniversite tamamen yıkıldı, 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 121 ambulans kullanılamaz hale geldi.
Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 94 gündür Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.