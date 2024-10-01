İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik günlerdir beklenen kara operasyonu başladı. "Kuzey Okları" adı verilen işgalin, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı saldırılar içerdiği öne sürülürken, ABD'ye harekat hakkında bilgi verildi. İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini derhal terk etmesini istedi. Öte yandan Hizbullah, Metula'da İsrail askerlerine, Tel Aviv'deki askeri mevzilere ve Mossad karargahına saldırılar düzenledi. Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Lübnan devlet medyasına göre İsrail, Beyrut'un güneyindeki hastane yakınlarına bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 1

İsrail, günlerdir sinyalini verdiği saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail askeri Lübnan'a girdi, kara harekatı başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar" denildi.

Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi. 

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İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 2

BEYRUT VE DAHİYE'DE SAVAŞ UÇAKLARI

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını iki saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Savaş uçakları, başkent Beyrut'ta da yoğun, alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine sekiz hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 3

ABD: BİZE BİLGİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller, şunları söyledi: "Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz.” 

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 4

29 SINIR KASABASI İÇİN ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

AA'nın aktardığına göre Lübnan'ın güneyindeki el-Vezzani sınır bölgesi de İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

Ayrıca İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Reuters, tahliye uyarısının ardından Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

AFP'nin Lübnan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Beyrut'un güneyinde en az altı patlama meydana geldi. 

İsrail ordusu, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, 29 sınır kasabasındaki Lübnanlı sivillerin, evlerini derhal terk etmesini istedi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 5

ÜÇ NOKTA, ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi bölgelerini askeri bölge ilan etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelere girmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Öte yandan Lübnan birliklerinin, güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildiği öne sürüldü.

Ancak Lübnan ordusu, sınır mevzilerinden çekildiği yönündeki haberleri yalanlayarak sadece bazı cephe gözlem noktalarını yeniden konumlandırdığını belirtti.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 6

HİZBULLAH VE HUSİLER TEL AVİV'İ HEDEF ALDI

Hizbullah ise Lübnan sınırı yakınlarındaki Metula'da İsrail askerlerini, topçu mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan isabet" sağladığını açıkladı.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, X üzerinen yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Öte yandan Yemenli Husilerin sözcüsü Yahya Saree, Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. 

Hizbullah, daha sonra yaptığı açıklamada, Tel Aviv banliyölerindeki İsrail askeri mevzilerini yeni Fadi 4 füzeleriyle hedef aldığını bildirdi. Ayrıca Mossad kararahına ve Tel Aviv yakınlarındaki bir askeri istihbarat birimine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 7

ŞAM'A SALDIRI: ALTI KİŞİ ÖLDÜ

Suriye devlet medyası, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında üçü sivil altı kişiinin öldüğünü duyurdu.

Saldırının özel mülklerde önemli hasara yol açtığını ekledi.

Devlet medyası, Suriye hava savunma sistemlerinin başkentte duyulan patlamaların ardından bir gece içinde üç kez üst üste Şam civarındaki “düşman hedefleri” vurduğunu aktardı.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 8

YERİNDEN EDİLENLER İÇİN MİKATİ'DEN BM'YE ÇAĞRI

Kara harekatının başlamasıın ardından açıklamalarda bulunan Lübnan başbakanı Necib Mikati, ülkesinin “tarihinin en tehlikeli aşamalarından biriyle” karşı karşıya olduğunu belirtti. 

Mikati, Birleşmiş Milletler'i, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle yerlerinden olan bir milyon kişiye yardım sağlamaya çağırdı.

“İsrail'in Lübnan'a karşı yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle yaklaşık bir milyon insanımız yerinden edildi" diyen Mikati, BM temsilcileriyle bir araya geldi.

Lübnan başbakanı, “Yerlerinden edilen sivillere temel destek sağlamak üzere sürdürdüğümüz çabaları güçlendirmek için acilen daha fazla yardım çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu. 

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 9

"BEYRUT'U VURMA PLANI MASADA DEĞİL"

Bir İsrali güvenlik yetkilisi, saldırılar sürerken yaptığı açıklamada, kara operasyonunun sınırlı olduğunu, Beyrut'u hedef alındığı geniş kapsamlı bir planının masada olmadığını söyledi.

Kara harekatı kapsamında Hizbullah güçleriyle çatışmalara girildiğine dair haberler olmadığını belirtti. Yetkili ayrıca askerlerin, sınırdan yürüme mesafesi kadar ilerlediklerini ifade etti.

Bir diğer açıklama İsrail Savunma Bakanı Yoav  Gallant'tan geldi.

Lübnan sınırındaki Hizbullah saldırı altyapısının ortadan kaldırılmasının önemi konusunda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile mutabık olduklarını belirten Gallant, "ABD savunma bakanı ile İran, Irak, Yemen ve Suriye'deki uzantılarının oluşturduğu tehditleri görüştük" dedi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 10

BM BARIŞ GÜCÜ: LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL) İsrail'in Lübnan'a "sınırlı kara harekatı" yapma niyetini bildirdiğini açıkladı.

UNIFIL, Lübnan'a geçişlerin, Lübnan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek tüm aktörleri gerilimi tırmandırıcı eylemlerden geri adım atmaya çağırdı. 

Lübnan'daki tehlikeli gelişmelere rağmen barış gücü askerlerinin görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) da tüm taraflara "gerilimi acilen azaltma" çağrısında bulundu.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 11

"HİZBULLAH'IN PLANLARINI PAYLAŞACAĞIZ"

Operasyon devam ederken İsrail askeri sözcüsü, savaşın başlamasından bu yana Lübnan'da onlarca kara operasyonu başlattıklarını söyledi.

Birliklerin bu operasyonlarda Hizbullah'ın tünellerini ve silahlarını ortaya çıkardığını öne sürdü.

Sözcü, "Hizbullah'ın saldırı planlarına dair bulgularımızı uluslararası toplum ile paylaşacağız" dedi.

Lübnan'daki kara operasyonlarının bu gece de devam edeceğini belirtti ve "Beyrut'a veya Lübnan'ın günyeyindeki kentlere girmeyeceğiz" diye konuştu.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 12

BEYRUT'UN GÜNEYİNE SALDIRI

İsrail ordusu, akşama doğru yaptığı açıklamada, başkent Beyrut'a "hassas" bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bir binayı vurdu. Dahiye'nin Cenah bölgesindeki Zahrani Hastanesi'ne yakın bir noktada yer alan çok katlı binadaki 2 dairenin hedef alındığı belirtildi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 13

Saldırının gerçekleştiği binadan dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bir hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Batı Şeria ve Gazze'deki tüm ABD hükümeti çalışanları ile aile üyelerini bir sonraki duyuruya kadar yerlerinde kalmaya çağırdı. 

İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek - 14
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