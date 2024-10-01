İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek

ABD: BİZE BİLGİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller, şunları söyledi: "Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz.”

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.