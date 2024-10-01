İsrail askeri Lübnan'a girdi: İşgal operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik günlerdir beklenen kara operasyonu başladı. "Kuzey Okları" adı verilen işgalin, Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı saldırılar içerdiği öne sürülürken, ABD'ye harekat hakkında bilgi verildi. İsrail, Lübnan sınırındaki kasabaları askeri bölge ilan etti ve sivillerin evlerini derhal terk etmesini istedi. Öte yandan Hizbullah, Metula'da İsrail askerlerine, Tel Aviv'deki askeri mevzilere ve Mossad karargahına saldırılar düzenledi. Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Lübnan devlet medyasına göre İsrail, Beyrut'un güneyindeki hastane yakınlarına bir saldırı gerçekleştirdi.
İsrail, günlerdir sinyalini verdiği saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail askeri Lübnan'a girdi, kara harekatı başladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar" denildi.
Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi.