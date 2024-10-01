İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek"
İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. ABD, İsrail'in operasyon hakkında bilgi verdiğini açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki üç bölgeyi askeri bölge ilan ederken, Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Öte yandan Hizbullah, askeri bölge ilan edilen Metula'da İsrail askerlerine saldırı düzenledi. Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar" denildi.
Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi.