İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek"

İsrail'in günlerdir beklenen Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonu başladı. Operasyona Kuzey Okları adı verildi. ABD, İsrail'in operasyon hakkında bilgi verdiğini açıkladı. İsrail, Lübnan sınırındaki üç bölgeyi askeri bölge ilan ederken, Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. Öte yandan Hizbullah, askeri bölge ilan edilen Metula'da İsrail askerlerine saldırı düzenledi. Yemenli Husiler de Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 1

İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hizbullah hedeflerine sınırlı ve hedefli saldırılar başladı. Hava kuvvetleri ve topçu birlikleri operasyona destek veriyor. Hedef İsrail'in kuzeyine tehdit oluşturan noktalar" denildi.

Operasyonun adının "Kuzey Okları" olduğu açıklanırken, Gazze ile eş zamanlı ilerleyeceği belirtildi. 

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İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 2

BEYRUT VE DAHİYE'DE SAVAŞ UÇAKLARI

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını iki saat boyunca vurdu.

İsrail savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun, alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine sekiz hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok binanın yıkıldığı bilgisi geçildi.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 3

ABD: BİZE BİLGİ VERİLDİ, GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller, şunları söyledi: "Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz.” 

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 4

BEYRUT'UN GÜNEYİ İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI

AA'nın aktardığına göre Lübnan'ın güneyindeki el-Vezzani sınır bölgesi de İsrail topçu atışlarıyla vuruldu.

İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptı. 

Reuters'un bildirdiğine göre tahliye uyarısının ardından Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyuldu. 

AFP'nin Lübnan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Beyrut'un güneyinde en az altı patlama meydana geldi. 

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 5

ÜÇ NOKTA, ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan sınırında yer alan Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi bölgelerini askeri bölge ilan etti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelere girmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Öte yandan Lübnan birliklerinin, güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildiği öne sürüldü.

Ancak Lübnan ordusu, sınır mevzilerinden çekildiği yönündeki haberleri yalanlayarak sadece bazı cephe gözlem noktalarını yeniden konumlandırdığını belirtti.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 6

HİZBULLAH'LA ÇATIŞMA BAŞLADI, HUSİLER TEL AVİV'İ HEDEF ALDI

Hizbullah ise Lübnan sınırı yakınlarındaki Metula'da İsrail askerlerinin hareketini topçu mermileriyle hedef aldığını ve "doğrudan isabet" sağladığını açıkladı.

İsrail ordusu sözcülerinden Avichay Adraee, X üzerinen yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Yemenli Husilerin sözcüsü Yahya Saree ise Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri kontrol noktalarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. 

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 7

ŞAM'A SALDIRI: ÜÇ SİVİL ÖLDÜ

Suriye devlet medyası, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında üç sivilin öldüğünü ve dokuz kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırının özel mülklerde önemli hasara yol açtığını ekledi.

Devlet medyası, Suriye hava savunma sistemlerinin başkentte duyulan patlamaların ardından bir gece içinde üç kez üst üste Şam civarındaki “düşman hedefleri” vurduğunu aktardı.

İsrail yıllardır Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere saldırılar düzenliyordu ancak 7 Ekim'den sonra bu saldırıları artırdı.

İsrail askeri Lübnan'a girdi: "Kuzey Okları Operasyonu Gazze ile eş zamanlı ilerleyecek" - 8

SON SALDIRILARDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Ed-Davudiye beldesinde bir evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı kaydedildi.

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